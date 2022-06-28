上海6月27日无新增本土确诊病例和本土无症状感染者

中新网6月28日电 据上海卫健委微信公众号消息，2022年6月27日0—24时，上海无新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例3例和无症状感染者6例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月27日0—24时，上海无新增本土新冠肺炎确诊病例。治愈出院4例。

本土无症状感染者情况

2022年6月27日0—24时，上海无新增本土无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年6月27日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告3例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院4例，其中来自美国2例，来自加纳1例，来自英国1例。

病例1为中国籍，在英国留学，自英国出发，经法国转机，于2022年6月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年6月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

3例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者42人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月27日0—24时，上海新增境外输入性无症状感染者6例。

无症状感染者1为中国籍，在美国留学，自美国出发，经香港转机，于2022年6月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，于2022年6月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在摩洛哥工作，自摩洛哥出发，经法国转机，于2022年6月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年6月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5、无症状感染者6均为中国籍，在美国留学，自美国出发，乘坐同一航班，于2022年6月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

6例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者98人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月27日0—24时，解除医学观察无症状感染者32例，其中本土无症状感染者30例，境外输入性无症状感染者2例。

2022年2月26日0时至2022年6月27日24时，累计本土确诊58137例，治愈出院57504例，在院治疗45例(其中重型1例)，死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月27日24时，累计境外输入性确诊病例4710例，出院4665例，在院治疗45例。现有待排查的疑似病例0例。