洪水袭来怎么办 逃生自救指南请收好

6月以来，南方强降雨过程频繁，华南多地出现同期降雨，洪涝、滑坡等次生灾害频发。

在汛期，普通百姓该如何预防和躲避洪涝灾害？野外遇到山洪如何紧急避险？记者采访了基层有实战经验的防汛干部和专家，听听他们怎么说。

江西省应急管理厅防汛抗旱处工作人员邓增凯建议，在汛期经常收听天气预报，了解掌握灾情预报预测。遭遇灾害性天气尽量不外出。不到易发生山洪的区域，例如：河溪边、沙滩、低洼处等地游玩逗留。不到小溪、河流，尤其是水库等水域捕鱼玩耍。

若遭遇了洪水，一定要保持冷静，迅速判断自己周边环境，尽快向山上或者较高地方转移逃生。认清路标，明确撤离路线和目的地，避免因为惊慌而走错路。洪水到来时来不及转移的人员，就近迅速向山坡、结构牢固的楼房上层、高地等地转移。

德兴市应急管理局局长陈院生补充说，在及时关注天气预报、掌握水情信息的基础上，住在低洼地段的居民，在汛期可以准备一些沙袋、挡水板等，防止水灌入家中。当洪水来临时，可以向二楼、甚至三楼等高处转移，如果是平房，则建议就近往高处转移，及时避险。

倘若田间劳作的农民突然遇到山洪来临，可以朝山洪流向的垂直方向的高处逃生。逃生时要尽量避开行洪道，向沟岸两侧的山坡高处跑，尽可能到洪水侵袭不到的高处平地。选择安全位置后等待救援，向外界发出求援信号，以尽早脱困。

6月18日至20日，德兴市泗洲镇遭受暴雨连袭，乡镇多处被淹。当地及时转移近千人，未产生重大人员伤亡。泗洲镇党委书记冷辕说，其实山洪等灾害来临前是有征兆的，当乡镇24小时降雨量超过100毫升时，他就意识到可能有山洪、滑坡等灾害风险，并及时预警当地居民。汛期一旦溪水河流水位陡涨，或已经遭受连续降雨、土壤饱和，就需要警惕可能来临的洪涝灾害，做好防灾备灾工作。