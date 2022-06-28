留下一支“不走的医疗队”

“宝宝现在多重了？”浙江省台州市援疆医生秦涛问道。5月底，记者随他来到新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市第九团，回访他曾经的小患者——8个月大的小艾。

“好得很，都10公斤了。”小艾的爷爷艾麦尔·亥麦尔热情地迎了上来，他怀里的小艾正咧着嘴笑，看起来活泼健康，“多亏你们救了他！”

2021年11月23日，小艾因为肠梗阻导致肠坏死，一度在生死线上徘徊。艾麦尔抱着他来到第一师阿拉尔医院求助。“他的肚子像快要撑破的气球，心跳特别快，还呕吐。”说起当时的情况，艾麦尔仍心有余悸。

经过3个小时的手术，小艾终于脱离危险。

“以前我们当地人生了大病都跑外地去看，不仅花费多，还容易耽误治疗。现在，家门口的医疗水平越来越高，我们看病更放心了。”艾麦尔告诉记者。

小艾的故事，是新疆医疗条件改善的一个缩影。阿拉尔医院医疗水平的提升，离不开台州市的持续援助。

2010年以来，台州市援疆指挥部投入资金3.2亿元，建成36个医疗项目，改造114个连队卫生室，为一师阿拉尔市医疗基础设施建设贡献力量。

“更重要的是，我们要留下一支‘不走的医疗队’。”台州“组团式”医疗援疆团队领队王锦栋说，近年来，台州“组团式”医疗援疆团队持续发力，多学科帮扶援助，变输血为造血。

医疗援疆团队深入实施“青蓝计划”“胡杨林计划”，培养优秀骨干医疗队伍和后备学科带头人，提升科室管理能力、业务能力、科教研等综合能力。“援疆医生们带来新理念和新技术，帮助我们当地医生提升了技术水平，让我们能更好地为当地群众服务。”阿拉尔医院手术麻醉科住院医师阿曼古丽·艾海提说。

“不只是前方援疆医生，整个台州的医疗资源都在为阿拉尔市服务。”台州援疆指挥部党委书记、指挥长李震杰表示，台州援疆指挥部充分调动后方资源，实行全方位结对、立体式帮扶，助推阿拉尔医院医疗服务水平再上新台阶，造福当地各族群众。

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 06 版）