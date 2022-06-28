新华社北京6月27日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨27日在京出席中医药法实施五周年座谈会并讲话。他强调，要学习贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述和党中央决策部署，深入实施中医药法，为促进中医药传承创新发展、弘扬中华优秀传统文化、推进健康中国建设贡献力量。

王晨指出，中医药法是一部具有鲜明中国特色、体现深厚历史底蕴和文化自信的重要法律。法律实施五年来，我国中医药事业发展取得显著成效，管理体系建设得到加强，中医药产业快速发展，服务能力稳步提升。特别是在新冠肺炎疫情防控中，中医药发挥了重要作用，有效维护和促进了人民群众健康福祉。

王晨强调，要以中医药法实施五周年为契机，坚持党的领导，坚持以人民为中心，积极运用法治力量促进和保障中医药事业高质量发展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。要坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。要坚持继承和创新相结合，保持和发挥中医药的特色和优势，切实解决法律实施中存在的问题和短板，进一步提高医疗卫生服务的公平可及，扩大优质健康服务供给，不断推进中医药现代化。

座谈会由国家中医药管理局主办。中央和国家机关有关部门、有关地方负责同志及中医药行业代表参加会议。

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 03 版）