国家卫健委：1-3月全国三级公立医院次均门诊费用354.4元

人民网北京6月27日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日发布的2022年1-3月全国二级及以上公立医院病人费用情况显示，2022年1-3月，全国三级公立医院次均门诊费用为354.4元，与去年同期比较，按当年价格上涨1.7%，按可比价格上涨0.6%；二级公立医院次均门诊费用为218.6元，按当年价格同比下降1.7%，按可比价格同比下降2.8%。

2022年1-3月，全国三级公立医院次均住院费用为13930.6元，与去年同期比较，按当年价格下降4.9%，按可比价格下降5.9%；二级公立医院次均住院费用为6762.3元，按当年价格同比下降2.7%，按可比价格同比下降3.7%。

总诊疗人次15.9亿人次

另外，2022年1-3月全国医疗服务情况显示，2022年1-3月，全国医疗卫生机构总诊疗人次15.9亿人次（不包含诊所、医务室、村卫生室数据），同比增长6.0%。

医院9.9亿人次，同比增长5.0%，其中：公立医院8.3亿人次，同比增长4.4%；民营医院1.6亿人次，同比增长8.3%。

基层医疗卫生机构5.2亿人次（不包含诊所、医务室、村卫生室数据），同比增长8.0%，其中：社区卫生服务中心（站）1.8亿人次，同比下降0.4%；乡镇卫生院2.9亿人次，同比增长11.7%。

出院人次6091.0万

2022年1-3月，全国医疗卫生机构出院人次6091.0万，同比增长7.4%。

医院4983.2万人次，同比增长8.2%，其中：公立医院4068.2万人次，同比增长8.5%；民营医院915.0万人次，同比增长7.1%。

基层医疗卫生机构872.1万人次，同比增长3.3%。

医院病床使用率为72.7%

2022年1-3月，医院病床使用率为72.7%，同比提高0.6个百分点；社区卫生服务中心为42.6%，同比提高0.1个百分点；乡镇卫生院为49.3%，同比提高0.2个百分点。

三级医院平均住院日为8.1日，比上年同期减少0.5日，二级医院平均住院日为9.1日，比上年同期增加0.4日。