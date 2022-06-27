坚定疫情防控必胜信心

【科技观察家】

近一周，全国疫情形势持续向好。6月24日的国务院联防联控机制新闻发布会再次强调，要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，科学、精准执行统一的疫情防控政策，并重申严格落实疫情防控“九不准”要求。

随着各地生活秩序的回归，我们也对“动态清零”更加坚定信心。尽管奥密克戎隐匿狡猾，但也并非不可对付。如何以快制快，以最小范围、最短时间、最低代价控制住疫情，关键在于精准防控的落实。特别是要坚决防止简单化、一刀切和层层加码等过度防疫做法，进一步提高防控措施的科学性、精准性、针对性。

在这轮与奥密克戎的胶着战中，我们获得了大量宝贵的一手数据和经验。针对奥密克戎变异的特征和各地的经验、教训，得以不断优化我们的防疫体系，既坚持“动态清零”，又避免过度防疫，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

这次阶段性胜利，也让我们对党的路线方针、国家的防疫政策更加有信心。疫情的反复，一度令人们对未来的不确定性充满忧虑。但事实再次证明，在我们党的带领下，无论面对怎样的困难、怎样复杂的局面，总能众志成城，总能找到原因，总能最终克服困难。

与此同时，我们也进一步加深了对党和政府以及我们的体制的认识。重申“九不准”，以应对“多难”挑战的担当，统筹疫情防控与经济社会发展，深刻体现了“人民至上”的初心和宗旨。为什么以咬定青山不放松的姿态坚持“动态清零”？因为我们的党自诞生起就敢于斗争、善于斗争，拥有坚韧不拔的斗争精神。为什么能不断优化防疫体系？因为我们的党讲究与时俱进，尊重客观规律和科学，深谙历史唯物主义和辩证法，能够在疫情问题上根据病毒变异和变化的新形势灵活调整政策和实践，从而避免脱离群众、脱离实际。

对战奥密克戎曙光初现，也为下一步决策关乎国计民生的诸多事项定下从容的基调。在我们党的带领下，只要万众一心、坚定信心，就一定能够走向光明。