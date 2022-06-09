坚定信心 高效统筹疫情防控和经济社会发展

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。在毫不动摇坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针的前提下，如何更加高效统筹疫情防控和经济社会发展，是当前的重大课题，我们必须以更强信心更多智慧更大毅力答好这道题。

今年以来，受国内疫情和国际形势等一些超预期因素影响，我国经济下行压力持续加大，面对多重挑战，各地区各部门有力统筹疫情防控和经济社会发展，我们经受住了武汉保卫战以来最为严峻的疫情防控考验。中央经济工作会议部署的七大政策正在抓紧落地，日前召开的国务院常务会议进一步部署六个方面33项稳经济政策措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。多地随即出台了地方版配套措施，政策合力正在加速形成。

当前，我国经济正处于攻坚二季度、决战上半年的关键时期，越是关键时刻，越要保持定力，坚定信心。要深刻认识到，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，两者的目标是一致的。抓好疫情防控，是为了创造安全稳定的环境，促进经济社会发展；经济发展了，才能为疫情防控提供坚实的物质基础。前一阵，疫情对经济运行造成较大冲击，但这种影响是短期的、外在的，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，转型升级、高质量发展的大势没有改变。稳定宏观经济大盘、实现发展预期目标有利条件较多，中国经济的韧性经得起考验。

疫情防控是个系统工程，经济社会发展更是牵一发动全身，要高效统筹好二者，更考验各方智慧。中央的大方针有了，但各地情况不一样，要因地制宜在共同目标指引下，灵活实施政策，必要时采取一些非常举措，因时因势而变，根据疫情防控形势变化，及时调整防控措施和工作重心。各部门也需尽量摒弃条块思维，除本部门负责的领域，还应统筹考虑其与其他各项工作的联动关系，争取政策效益最大化。

我们要清楚意识到，全国疫情防控形势依然严峻，我国经济下行压力持续加大，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战，面对这场硬仗，我们要坚定意志、鼓足干劲，汇聚起攻坚克难的磅礴力量，咬定目标，攻坚克难，不断争取更多成果更大成效。

任凭风起浪，自有压舱石。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们一定能以坚定的信心、非凡的智慧、超常的决心，披荆斩棘，交出高效统筹疫情防控和经济社会发展的优异答卷。