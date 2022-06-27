预售问题多  监管须跟上（百姓关注·说说网购那些事⑦）

明明没有货却标记为预售、下单好几个月商家还不发货、预售商品的预付款不予退款……在社交平台上，网购预售是公众热烈讨论的高频词之一。

家住重庆的陈女士来信说：“选择网购就是为了省时省心，可网购预售却让省心事变成了糟心事。”前段时间，陈女士看中了一件预售的连衣裙，等待15天后，因为没有及时支付尾款，订单被取消，支付的预付款商家也不退款。“原本买预售商品就是因为低价折扣，可付完预付款后10多天还要再付一次款才算完成交易。难道消费者买东西还要定个闹钟，专门提醒结尾款？”陈女士郁闷地说。

对于已经付完尾款的商品，消费者有时也不省心。广东省深圳市读者王先生反映，每次购买预售商品，心里总觉得没有底，因为不知道什么时间才能发货。“只是买一件普通衬衫，商家却要付款后45天才发货，而且对此也没有任何说明。”王先生说，他试图找商家协商，可得到的永远只有“这边会为您尽快发货的哦”“请您耐心等待下”这样机械性的回复。

近年来，网购预售逐渐成为电商青睐的销售模式，尤其是在网络购物旺季，在一些平台上甚至很难找到不进行预售的商家。为何网购预售模式广受商家欢迎？一家电商女装店铺经营者说：“预售能让商家提前了解市场动态，避免盲目备货，还能提前收回一部分货款。”还有一些店铺希望通过预售实现“饥饿营销”，从而提升自身商品价值，拉高商品利润。

目前，网购预售模式暴露出来诸多问题，比如设置预售的商品不退换、预付款不退等不公平格式条款；事先写明发货时间，但时间到了仍不发货；发现预售数据不佳，便编造理由单方面撤单，让消费者承担试错成本；商家未明确标注是“预售商品”，消费者下单后才发现；等等。对此，有读者表示，这些行为侵害了消费者的合法权益，希望有关部门和电商平台能够出台有针对性的制度举措，建立健全网购预售模式合理的监管约束机制。

据北京大学法学院副院长、电子商务法研究中心主任薛军介绍，预售通常有两种模式，一种是消费者提前支付全部货款，商家在一段时间后发货；另一种是消费者先支付预付款，到约定时间后再支付尾款，先前的预付款转为货款的一部分。“两者的共同点是商家在商品尚未进入市场前就提前销售，这会给消费者带来一定的风险。因为商家可能超量预售，到要实际交付的时候再将钱退给用户，却不用承担责任和风险。”薛军认为，商家有义务向消费者明确具体的预售规则，消费者则要擦亮眼睛，避免掉入圈套。

在越来越流行的网购预售模式下，消费者应如何维护自身权益？段和段（北京）律师事务所管理合伙人陈若剑律师表示，商家单方面延期发货甚至取消发货的行为属于违约，而未标明预售相关信息的行为则侵犯了消费者的知情权，“不支持退换货”等霸王条款也不具有相应的法律效力，对此电子商务法、网络交易监督管理办法等相关法律法规均有明确规定。“消费者应保存好购物凭证、聊天记录等相关证据，一旦出现问题，可向网络平台投诉，也可向监管部门投诉，利用法律武器维护自身权益。”陈若剑说。

面对网购预售存在的种种风险，消费者应理性看待自身需求，谨慎选择。如果购买预售商品，除了要明晰预售规则、发货时间、商品情况外，也要了解商家的资质、规模。此外，监管部门也需引导电商平台承担监管责任，规范包括预售在内的各种商业模式，促进网络零售行业健康持续发展。

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 10 版）