据“健康北京”微信公众号消息，6月25日0时至24时，北京新增1例本土确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例，新增2例境外输入无症状感染者。治愈出院19例，解除医学观察的无症状感染者20例。

本土确诊病例

确诊病例：现住丰台区万达广场(西铁营店)写字楼，6月25日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

请市民朋友切实履行个人防疫责任，按规定进行核酸检测，进入商务楼宇、餐饮机构、文娱健身等公共场所严格落实扫码测温、查验证明等防疫措施，不能以亮码代替扫码。请与官方公布的病例活动轨迹有交集人员，特别是到过风险点位和接触过风险人员的，要立即向社区、单位报告。如接到社区或疾控中心通知为风险人员，要如实报告个人信息和行程轨迹，不外出，不接待来访亲友，配合落实各项防控措施，一旦出现发热、干咳等新冠肺炎相关症状，要立即报告并配合相应管控措施。