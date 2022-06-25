闻玉梅：老人接种新冠疫苗最重要获益为预防重症、死亡

闻玉梅院士解释：加强免疫就好比人际交往中的“加深印象”。 受访者供图

老年人有高血压、糖尿病等慢性病，可以接种新冠病毒疫苗吗？新冠病毒变异了，现在打还有用吗？许多社区都在开展新冠疫苗接种工作，老年朋友要不要打？24日，针对老年朋友的疑惑，中国工程院院士、复旦大学上海医学院教授、著名病毒学家闻玉梅一一回应。

“老人不得也罢，得了容易重症化，要吃苦头，浑身可能插满管子，何苦要吃那个苦头？如果现在可以预防，为什么不呢？”闻玉梅院士以“大白话”解释老年朋友们最关心的“打疫苗的好处”。

现有研究表明，新冠病毒疫苗可以极大降低发生重症和死亡的风险。本轮上海疫情死亡病例中，超过90%是未接种过疫苗的老年人。老年人完成了新冠病毒疫苗的基础免疫，即使感染，发展成重症的风险至少降低60%，如果还接种了加强针，风险降低90%以上。

“我现在89岁了，已完成两针新冠病毒疫苗的接种。我特别想告诉我们的老年朋友，要从科学角度理解为什么老年人要打疫苗。”闻玉梅院士说，对老年朋友而言，接种新冠疫苗最重要的获益就是可以预防重症乃至死亡。

“但听说打疫苗有反应？”“不打是不是最安全，大不了我不出门……”闻玉梅院士坦言自己也听说很多这样的“说法”，并不科学。她解释，从医学角度看，“反应”是必然的，因为疫苗对身体而言是“外来物”，身体会对此产生反应，也就是“免疫反应”，若不产生反应，接种反而等于无用。至于老年人关心的“副反应”，她表示，也许有些人会出现局部手臂红肿、轻微发烧等情况，这都是正常反应。

有老人表示，索性“闭门不出”，闻玉梅笑言，这不是很理智的说法，“我鼓励老年人还是要出去走走，我每天散步3000步，人要活动，不然没有病却长期呆在家，等于有病了。另外即便自己不出门，难道子女不探望？亲戚不走动？外卖不收了？与外界的接触是免不了的。”

老年人基础疾病较多，能打新冠疫苗吗？闻玉梅院士强调，老年朋友要根据自己情况及时接种新冠疫苗。她告诉记者：“我也有高血压、糖尿病，但我为什么打了？因为我的高血压、糖尿病都控制了。我还想告诉大家，我的姐姐92岁了，平时有过敏，打新冠疫苗前经医生建议服用了抗过敏药物，病情稳定，如今还完成了第三针加强针的注射。”

针对有老年朋友的疑问：新冠病毒变异了，现在打还有用吗？闻玉梅院士强调，新冠病毒的变异是局部的，整体上没变。因此，严谨地说，疫苗不是失效，而是减效，但依旧是有效的。这位专家表示，大家会发现，接种新冠疫苗后，也许依然会感染，但很重要的一点是，不太会有重症，更不会死亡。“这点对老年朋友尤其重要。”

关于“加强针”打不打，闻玉梅院士解释：加强免疫就好比人际交往中的“加深印象”，加强针的功能就在于加深身体对病毒模样的“记忆”，让免疫“加固”。

“上海老龄化比较严重，我一直鼓励老年人要健康老龄化，我们老年人不想给社会、给子女造成负担，接种疫苗是保护自己，也是保护家人。”闻玉梅院士还给老年朋友一点“小贴士”：打疫苗得打得心里舒坦、家人放心，如果内心确实非常紧张，就缓缓；因为紧张，血压也会上升，牢记做什么事都要泰然处之，平日多吃蔬菜水果，注意休息，适当运动。(记者 陈静)