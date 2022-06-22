人员跨省流动政策放宽，暑假可以探亲出游吗？

中新网北京6月22日电 近期，全国疫情态势总体趋于平稳，在科学精准的防控措施之下，多地放宽了人员跨省流动的防疫政策，跨省团队游也逐步重启。

疫情持续向好，多地放宽人员跨省政策

6月20日，31省份新增本土感染者34例，其中，北京、上海两地的感染人数均将至个位数，而近期31省份日新增感染人数已经连续多日在50例以下。

随着全国疫情态势持续向好，连日来，多地接连调整人员跨省流动的防疫政策。例如，近日，江苏省交通运输厅召开的常态化交通疫情防控工作视频调度会要求，坚决取消一切不符合国家防疫政策的限制人员流动措施。

江苏要求，在“两站一场”出口处查验旅客行程卡，对不带“*”人员，直接放行；对带“*”人员，健康码为绿码且持有48小时内核酸阴性证明的直接放行；对未持有48小时内核酸阴性证明的进行1次核酸采样后放行。

青海近日也调整疫情防控政策，低风险地区来(返)青人员，需查验48小时内核酸检测阴性证明、健康码绿码和通信行程卡，完成“落地即检”，即可有序流动，不再实行“3天2检”。

6月19日，海南也调整了来返人员疫情防控措施，非涉疫区人员来(返)琼前，凭健康码绿码办理登机或其他来琼手续，不强制要求核酸阴性证明；涉疫地区人员来(返)琼前，核酸阴性证明改为48小时内1次。海南还特别明确，入境人员防控措施由“14+7”改为“10+4+3”，即10天集中隔离、4天居家隔离观察(无居家隔离条件的落实集中隔离)、3天居家健康监测。

在此之前，浙江、甘肃、江西等多省份也密集调整了跨省人员流动防疫政策。

多地对沪政策放宽 长三角人员流动渐恢复

随着上海疫情得到控制，近期不少地区特别放宽了对来自上海地区人员的限制政策，特别是上海周边的江苏、浙江、安徽等地都调整了上海来(返)人员的健康管理措施，长三角地区主要城市间的人员往来逐渐恢复。

例如，6月19日，毗邻上海的苏州昆山发布沪昆通勤有关疫情防控政策事项，宣布从20日起有序开放在昆山有固定住所或工作单位的人员沪昆通勤。

苏州对上海非中高风险地区旅居史人员实行“7天跟踪健康监测”，不再一刀切“7+7”。

6月19日，浙江省防控办也更新了省外来浙返浙人员健康管理措施，上海赴浙返浙管理措施被细化到了街道。

近日，安徽也调整了对来自上海人员的防疫政策，对上海市非中高风险地区来(回)皖人员，实行“7天日常健康监测”，前期已集中隔离的“双采双检”阴性后即可解除隔离，转入7天日常健康监测。日常健康监测期间，在第1、3、7天各进行1次核酸检测。

多地恢复跨省团队游和“机酒”业务

随着暑假的到来，很多民众关心疫情趋稳之后，是否可以跨省旅游。值得观察的是，6月以来，多地已经放开了跨省团队旅游。

时隔4个月，6月21日起，湖北全面恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游和“机票+酒店”业务。

湖北要求，落实各项常态化防控措施，精心精细做好旅游团队组织、接待全流程疫情防控工作，所有旅游团队按规定“一团一报”并上传电子合同，出发前将团队行程、人员信息上传全国旅游监管服务平台。

6月19日起，宁夏也恢复了旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务，宁夏明确，A级旅游景区要严格落实限量、预约、错峰要求，控制游客上限不超过最大接待能力的75%，并确保游客信息可查询可追溯。

四川省文旅厅还下发《关于严格执行文化和旅游行业疫情防控“五不准”要求的通知》，这“五不准”包括：全省各类文旅场所不准擅自索要省内游客核酸检测报告、不准擅自拒绝接待来(返)川游客、不准擅自限制各类文旅场所接待量、不准擅自扩大“熔断”范围、不准擅自暂停文旅经营活动。

暑期将至，你准备跨省探亲出游？