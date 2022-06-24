高温来袭，卒中发作风险加大 专家呼吁：快速识别 就医勿延误

中新网上海6月23日电 (记者 陈静)上海气温骤升，刚过夏至，暑热难当。上海市卒中学会常务副会长、复旦大学附属华山医院神经内科主任董强教授23日接受记者采访时表示，入夏气温骤升明显，使用空调时，血管又易受冷空气刺激，尤其对那些心脑血管疾病的人群来说，这些都会增加脑卒中发作风险。

卒中俗称脑中风，包括缺血性卒中和出血性卒中；高血压，高血脂，糖尿病，心房颤动，有心梗、脑梗病史的患者都是卒中的高危人群。董强教授介绍道：“夏季卒中发作时，往往容易被人们误以为是中暑。由于存在相似之处，如初始症状都表现为突发的头晕，偏侧肢体无力等，这也容易让很多人混淆两者，给卒中发作后抢夺最佳救治时机埋下隐患。”

董强指出：“在卒中患者的急救过程中，时间就是大脑。而第一步莫过于识别症状，这时可以借助如‘BE FAST口诀’来帮助快速识别卒中症状，随即拨打120紧急就医。”这位专家强调，公众不要因为有顾虑而延误到院，即使在疫情防控的当下，上海市各大医院的卒中中心也积极开展应对措施，保证卒中救治绿色通道的顺畅，提高窗内溶栓救治率，为救治患者争取时间。

中国卒中学会在去年正式发布了识别卒中早期症状的“BE FAST口诀”，前5个字母各代表一个早期症状，“B”——Balance即平衡，指平衡或协调能力的突然丧失。；“E”——Eyes即眼睛，指突发的视物困难；“F”——Face即面部，指突发的面部不对称；“A”——Arms即手臂，指手臂的突然无力或麻木，通常出现在身体一侧；“S”——Speech即语言，指突发的言语或者构音障碍；“T”——Time即时间，上述症状提示可能出现卒中，请勿等待症状自行消失，立即拨打120获得医疗救助。

董强教授表示，当患者出现难平衡、看不清、脸不正、臂不平、语不灵等症状时，家属或目击者须格外警醒，应赶快拨打120急救电话，送至最近的卒中救治中心进行治疗。这位专家强调：“正如‘BE FAST口诀’的中文意思‘要快’一样，目前针对卒中患者的治疗金标准是溶栓治疗，而溶栓药物的救治时间窗约为4.5小时。从临床角度来看治疗是越早越好，因为早开始一分钟，就可以挽救患者约190万个脑细胞，患者获益也就越大。”

作为上海市卒中学会常务副会长，董强教授坦言，脑卒中的总体致死、致残率高，因此大众在发生卒中急性发作或有相关症状出现时，须及时到医院就诊以尽早获得有效的治疗。同时上海多家医院也在积极改善救治流程，在场所、设备、人力等方面加以倾斜，将对卒中救治受到新冠肺炎疫情防控的影响最小化。

“目前《上海市脑卒中急救地图(2021)》共收录了共计57家具有急性脑卒中的急救能力和较高的急救质量的医疗机构，未来我们(上海市卒中学会)也将继续更新，让卒中地图囊括更多符合资质的医疗机构，为民众的健康保驾护航。公众也可自行查询离自己最近的卒中医院信息，提前了解入院流程，做好应对准备工作。”在采访中，董强教授补充道。