2022“健康中国行动——社区康复科普活动周”举行

6月13日至17日，由国家心理健康和精神卫生防治中心、中国社区卫生协会联合主办，首都医科大学附属北京安定医院，湖南、湖北、江西省精神卫生中心大力支持的2022“健康中国行动——精神障碍社区康复科普活动周”顺利举行。

这次活动主题为“助力健康中国行动，推进社区康复建设”，旨在配合开展健康中国行动——心理健康促进专项行动，推动精神障碍社区康复服务工作的规范实施。同时，为持续深入开展“我为群众办实事”，联合基层党员干部、社区工作者和志愿者等共同为群众办实事拓宽了新的路子。

6月13日下午，“健康中国行动——精神障碍社区康复科普活动周”在北京举行启动仪式，国家心理健康和精神卫生防治中心党委副书记、纪委书记姜雯，中国社区卫生协会秘书长郭艾莉，著名演员刘劲，青年歌唱家乌兰图雅，首都医科大学附属北京安定医院专家，湖南、湖北、江西省精神卫生中心负责人，以及湘鄂赣边区浏阳市、通城县、瑞昌市部分精防医生、社区工作者，相关社会机构负责人等700余人线上线下参加。启动会由国家心理健康和精神卫生防治中心社区康复指导部副主任李传旭主持。

活动周期间每天19:00-20:00，在国家心理健康和精神卫生防治中心官网、国家心理健康和精神卫生防治中心微信公众号等平台首播。分别由安定医院康复中心专家李先宾、闫芳、姚淑敏、王茹，针对“精神疾病复发先兆症状的识别”、“社区精神障碍患者的职业康复训练”、“如何对精神障碍患者进行家庭干预”和“精神康复期患者如何提升问题解决技能”等四个方面，以视频形式进行讲解。深入浅出、科学实用的社区康复科普宣传，受到了各地的欢迎。共计201.2万人线上收看。

湖南、湖北、江西等省精神卫生中心，在严格防控疫情的同时，分别集中组织浏阳市、通城县、瑞昌市等湘鄂赣边区71个街(乡)社区线上参与，引导15800余名精神障碍患者与家属，350余名党员干部、精防医生及时收看。（文/李传旭 彭自强）