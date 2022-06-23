中新网6月23日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年6月22日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例9例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性确诊病例9例和无症状感染者3例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月22日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例9例。新增治愈出院9例。

病例1—病例7，居住于闵行区，

病例8、病例9，居住于宝山区，

为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年6月22日0—24时，无新增本土无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年6月22日0—24时，新增境外输入性新冠肺炎确诊病例9例。治愈出院2例，其中来自美国1例，来自西班牙1例。

病例1为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年6月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在尼日尔工作，自尼日尔出发，经法国转机，于2022年6月17日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在德国工作，自德国出发，于2022年6月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4、病例5均为中国籍，病例4在美国工作，病例5在美国探亲，病例4、病例5自美国出发，乘坐同一航班，于2022年6月19日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6—病例8均为中国籍，病例6在英国留学，自英国出发，经加拿大转机，病例7在加拿大工作，自加拿大出发，病例8在加拿大留学，自加拿大出发，病例6—病例8乘坐同一航班，于2022年6月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例9为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

9例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者206人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月22日0—24时，新增境外输入性无症状感染者3例。

无症状感染者1、无症状感染者2均为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，乘坐同一航班，于2022年6月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月19日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

3例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者26人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月22日0—24时，解除医学观察无症状感染者36例，其中本土无症状感染者32例，境外输入性无症状感染者4例。

2022年2月26日0时至2022年6月22日24时，累计本土确诊58133例，治愈出院57453例，在院治疗92例(其中重型1例，危重型2例)，死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月22日24时，累计境外输入性确诊病例4689例，出院4645例，在院治疗44例。现有待排查的疑似病例0例。