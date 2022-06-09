“环境样本阳性”是否意味着环境有传染性？专家详解

人民网北京6月9日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓好疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，在各地的疫情通报中，经常听到“环境样本阳性”的说法，这是否意味着环境有传染性？

对此，中国疾控中心病毒病所所长许文波表示，环境样本中检出核酸阳性不代表环境样本中一定有活病毒，如果鉴定是否有活病毒，一定要做细胞病毒分离，或者是敏感的小鼠进行病毒分离，来确定是否有活病毒。因为无论是死病毒还是活病毒在环境样本中，或者说现在打的灭活新冠疫苗，都含有核酸，做核酸检测都可以检出阳性，所以检出核酸阳性不代表它有活病毒，要综合研判。

许文波进一步表示，环境样本进行检测，一定要注意这核酸检测个样本来源于哪里。如果是来源于疫苗接种点，因为疫苗接种点使用的疫苗是完整的病毒颗粒制备的灭活疫苗，这种疫苗有完整的病毒核酸，核酸检测会出现阳性，这就是为什么疫苗接种点的棉签一定不要随便扔。所以，在这个环境里检出阳性，大概率就是灭活疫苗的核酸。要进行去核酸操作，不意味着存在活病毒。