核酸出现假阳性？样本保存液过期？国家卫健委：加大监督检查力度

此前，有媒体报道居民在社交平台上反映，上海多位居民核酸检测结果为阳性，复核后均为阴性，后经调查发现假阳性均出自同一家机构。

近日，北京市市场监督管理局网站显示，一核酸检测点正在使用的样本保存液超过保质期，丰台区市场监督管理局对其依法予以处罚。

核酸检测是诊断新冠病毒感染的“金标准”，在疫情防控工作中起到了“前哨”的关键作用，其规范、准确至关重要。核酸检测如何在控制成本、批量检测的同时，还要确保结果准确、快速？在5月23日的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委相关负责人给出详解。

假阳性的可能原因

“尽管核酸检测理论上的特异性是100%，但在实际工作中，实验室可能会因试验过程以及操作造成的一些污染而导致假阳性。”国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红解释，假阳性的污染源包括遗留污染、交叉污染。

郭燕红进一步解释：在大规模核酸检测的过程中，检测流程采取“停人不停机”的连续工作方式，可能出现扩增产物的遗留污染，这是由于每轮扩增检测之间的清洁不到位造成的。另外，由于无法保证每个扩增管都处于绝对密闭，检测过程中样本之间可能会发生交叉污染，比如说阳性样本或者质控品污染了本来是阴性的样本，这样的交叉污染也可能造成假阳性。

此外，个别实验室、个别技术人员没有严格按照规定的工作程序进行操作，也会造成假阳性的结果。

如何避免假阳性

郭燕红强调，由于污染和操作不当造成的假阳性出现不意味着核酸检测对奥密克戎毒株的敏感性有所下降。

为最大限度避免出现假阳性，国家卫健委要求各检测机构进一步落实核酸检测的技术指南和工作规程的要求，特别是要做好质控管理，包括室内的质控和质间的质评。

“针对一些容易发生问题的环节，要强化工作要求和措施落实，特别是要严格落实实验室环境的清洁消毒，降低实验室污染的可能。”郭燕红表示，当实验室出现阳性结果异常增高的情况时，实验室必须要认真梳理工作流程、分析可能原因，特别是要排除因为操作或者是实验室污染所造成的假阳性的可能，加强环境仪器设备和工作台面消毒、清洁的频次，最大限度减少实验室污染。

郭燕红提醒，要合理安排好工作人员的班次，避免过度疲劳导致的工作疏漏，最大限度保证核酸检测质量。

加大监督检查力度

目前，国内有多个城市和地区都已经陆续探索实施常态化的核酸检测工作。多个城市开展了15分钟步行核酸采样圈的工作部署，主要是集中在输入风险较高的省会城市以及人口千万级的城市，这些城市根据本地实际情况合理布局核酸采样点，不仅让市民就近就便进行核酸检测，而且不挤占医疗机构的核酸检测服务。

据介绍，有些地方通过联合采购核酸检测试剂等耗材，进一步压低了检测成本，降低了检测价格，促进了常态化检测工作的有序开展。

郭燕红强调，核酸检测对实施“四早”，落实好“外防输入，内防反弹”和“动态清零”的总方针，具有非常重要的作用。在加强做好室间质评工作的基础上，相关部门应进一步加大对核酸检测机构的监督检查力度，特别强调要依法执业，要严格检测质量。对违法违规行为，要坚决进行严肃查处，并在全国进行通报。

近期，相关部门对核酸检测单位加强了监督检查。例如，此前北京某医学检验公司被发现原始检测数据明显少于样本检测数量，被卫健部门吊销相关实验室《医疗机构执业许可证》，市场监管部门亦立案查处，相关责任人被依法采取刑事强制措施。