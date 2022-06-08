哀悼！“七一勋章”获得者辛育龄逝世

辛育龄。图片由中日友好医院提供

人民网北京6月8日电 （记者乔业琼）据中日友好医院官方消息，中国共产党的优秀党员，“七一勋章”获得者，新中国胸外科事业的开拓者和奠基人，中日友好医院首任院长、教授、博士生导师辛育龄同志，因病医治无效，于2022年6月7日22时54分在北京逝世，享年101岁。

1982年，辛育龄被国务院任命为中日友好医院首任院长，主持建院工作。他确立了“患者至上 文明行医”的办院理念，提出了把中日医院建成“现代化医院的示范、中西医结合的基地、对外合作的平台”的发展定位。医院建成、各项工作步入正轨后，1984年10月开院时，他主动辞去院长职务，甘愿做一名普通胸外科大夫。

“为更多病人做手术”

辛育龄出生于1921年2月，1937年参加革命，成为冀中军区卫生部的卫生员。

1938年参加八路军，分配到冀中制药厂负责制剂室。

1939年被派往国际主义战士白求恩的医疗队，在白求恩身边工作，负责药品器材供应。同年加入中国共产党。

1940年至1942年，辛育龄任冀中制药厂厂长。在抗战进入最困难时期，部队里流行疟疾和疥疮，他带领职工和老乡上山采药，提取有效成分制成药片方便战士服用，并研制了治疗疥疮的皮肤擦剂软膏。朝鲜战争爆发后，辛育龄组织医疗队赴中朝边境支援中国人民志愿军，救治了大量伤员。

1942年，辛育龄由冀中军区选拔派往延安进入中国医科大学20期学习，毕业后留校工作。1948年任中国医科大学（原盛京医科大学）第三分校附属医院院长。1951年，被国家选派赴原苏联留学，成为新中国成立后首批赴国外深造的研究生。1956年学成归国，主动要求分配到原卫生部中央结核病研究所（后为北京市结核病研究所）工作，以便“为更多病人做手术”。

1970年，辛育龄主刀首例针刺麻醉下的肺切除手术，此后用针刺麻醉做了1400多例肺切除，成功率高达98%，令国内外同行赞叹不已。针刺麻醉推动了我国针灸镇痛原理的研究工作，为中国针灸疗法走向世界奠定了基础。

1979年1月和11月，辛育龄先后完成了两例人体肺移植。当时国际上仅美国和加拿大报道过人体肺移植，辛育龄团队的工作为世界肺移植手术提供了宝贵经验。

1988年，辛育龄与瑞典学者合作研究电化学技术。1989年，他成功发明了电化学治疗肿瘤、血管瘤的新疗法，被原卫生部批准为重大科研课题，并向全国推广。

“我们首先是为病人服务，从服务中学习”

“病人是我们学习的源泉。我们首先是为病人服务，从服务中学习，我同病人已建立了深厚感情。”辛育龄常常这样说。

面对危重或者病情复杂的患者，辛育龄敢于承担风险、收治住院；遇到经济比较困难的患者，辛育龄总是想方设法为患者减少开支；逢年过节，辛育龄都会到病房看望患者，拿出自己的积蓄帮助非亲非故的患者；工作之余抽时间逐一回复全国各地纷沓而至的求医问病信件。

八十年代，完成中日友好医院筹建任务后，辛育龄毅然辞职，重返一线医疗工作，继续服务患者。

80多岁高龄，他仍然坚持每周出门诊，参加科室查房；82岁还在亲自主刀做肺切除手术；86岁时亲自为患者做电化疗。辛育龄不仅为无数患者驱散病痛、带去健康福祉，还不断总结经验、开课授业，1958至1980年间共培养1000余名胸外科技术骨干，并指导40余家医院建立胸外科，使之成为全国各地医疗中坚力量，惠及更多患者。

辛育龄经常说：“病人对我们是非常信任的，要不然怎么会让我们把他的胸腔打开呢，这是何等的信任啊！”

他不但这么说，也是这么做的。开胸后，辛育龄总会要把手套洗一下，让手很滑，在触摸病人的肺时，动作极其轻柔。虽然病人在全麻状态，但一定会像病人清醒时一样对待他。他还说，现在胸腔镜手术，用卵圆钳夹肺的时候要轻柔，能不夹最好不夹，避免不必要的损伤。到现在，他的团队一直保持这个好传统，对于不切除的肺尽可能不去钳夹。

医者仁心，回首辛育龄同志的红医之路，“救死扶伤平生愿，人生价值是奉献”就是他一生最真实的写照。（本文素材由中日友好医院提供）