稳步提升！2021年我国居民健康素养水平达到25.40%

人民网北京6月8日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，2021年我国居民健康素养水平达到25.40%，比2020年提高2.25个百分点，继续呈现稳步提升态势。

监测结果显示，2021年全国城市居民健康素养水平为30.70%，农村居民为22.02%，较2020年分别增长2.62和2.00个百分点。东、中、西部地区居民健康素养水平分别为30.40%、23.83%和19.42%，较2020年分别增长1.34、2.82和2.70个百分点。

城乡居民基本知识和理念素养水平为37.66%，健康生活方式与行为素养水平为28.05%，基本技能素养水平为24.28%，较2020年分别提升0.51、1.61、1.16个百分点。

6类健康问题素养水平由高到低依次为：安全与急救素养56.41%、科学健康观素养50.01%、健康信息素养35.93%、传染病防治素养27.60%、慢性病防治素养26.67%和基本医疗素养26.05%；其中基本医疗素养、安全与急救素养和传染病防治素养均有提升，科学健康观素养、健康信息素养和慢性病防治素养与2020年基本持平。

据悉，本次监测内容以《中国公民健康素养--基本知识与技能》为依据，覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的336个县（区）1008个乡镇（街道），对象为15-69岁常住人口，共得到有效调查问卷66676份。