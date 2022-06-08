国家卫健委：规范公立医院分院区管理 严禁未批先办先建

人民网北京6月8日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，国家卫生健康委近期发布《关于规范公立医院分院区管理的通知》（以下简称《通知》）。《通知》强调，设置分院区必须符合区域医疗机构设置规划，充分征求举办单位和主管部门意见，做好运营、资产、人员等前期论证。严禁未批先办、先建，坚决杜绝无序扩张。医院主院区、分院区共同作为互联网医院依托单位，分院区不单独作为互联网医院依托单位。

另外，《通知》不仅首次明确了公立医院分院区与主院区在临床技术应用领域实行“同步”管理，还首次明确了公立医院分院区与主院区医疗质量同质化管理要求，以保障患者在不同院区间就诊能够获得相对一致的诊疗服务。

国家卫生健康委相关负责人表示，规范发展分院区，并不意味着公立医院的规模将持续扩大，而是遴选“实力强”的公立医院适度发展分院区，同时避免一些尚未达到要求的公立医院盲目发展分院区。

公立医院分院区命名不能引发歧义

国家卫生健康委相关负责人指出，医疗机构规范命名事关群众看病就医知情权、选择权和健康权益。公立医院分院区命名应当规范，不能引发歧义或者误导患者。

《通知》对公立医院分院区命名提出了明确要求。分院区名称由主院区第一名称、识别名称和通用名称依次组成，体现分院区与主院区间业务关系，应当符合医疗机构命名有关要求。原则上，分院区通用名称为院区、分院；识别名称为地名、方位名、顺序名或者其他有内在逻辑关系的名称。分院区登记名称为“主院区名称+识别名+院区/分院”。

同时，《通知》也明确提出，除符合条件的分院区和国家层面推动的区域医疗中心建设项目单位外，其他医联体、医院托管、对口支援等合作模式的成员单位不得以“某某医院+识别名+院区/分院/医院”形式命名。从规范命名的层面，将公立医院分院区和其他合作形式等进行了区分，有利于群众选择就医。

规范公立医院分院区执业管理

《通知》明确公立医院主院区和分院区作为统一整体进行评审评价、审核校验和绩效考核。

分院区依法执业登记后至等级评审前，按照主院区等次和级别进行管理。在主院区下一周期校验时，以主院区与各分院区为整体进行评审评价和审核校验，结果由主院区、分院区同等享有。分院区在开办当年度可不参加公立医院绩效考核，下一年度应当与主院区作为整体纳入考核。原则上，主院区、分院区统一作为卫生监督执法对象。

《通知》首次明确了公立医院分院区“单独副本登记管理”要求。主院区、分院区作为统一整体，进行《医疗机构执业许可证》主、副本登记，同时对分院区进行单独副本登记管理。对分院区的医疗机构名称、地址、房屋建筑面积、床位(牙椅)数量、诊疗科目、服务方式等应当单独核定登记，提升精细化管理水平。

同时，《通知》进一步明确，分院区开展的诊疗行为应当与其登记的执业范围、诊疗科目相适应。卫生专业技术人员同时在主院区和分院区执业的，其职称、执业范围和技术水平应符合主院区所属级别和类别医院的基本标准。在省内设置分院区的，统一在主院区执业注册，无需办理变更注册和多机构备案手续。这也实现了主院区、分院区之间人员管理“打通”，人力资源统筹调配和一体化管理。

多院区管理有利优质医疗资源下沉

实现优质医疗资源扩容并均衡布局，是公立医院发展分院区的核心目标之一。

国家卫生健康委卫生发展研究中心付强表示，公立医院多院区管理有利于优质医疗资源扩容和下沉。公立医院分院区建设，实质是优质医疗资源扩容，进一步增加优质医疗服务供给，满足群众多层次、多样化的医疗服务需求。同时，通过规划引导、合理布局分院区，统筹调配医疗资源，进一步实现优质医疗资源合理布局和均衡发展。

《通知》对于如何实现分院区科学布局发展提出了解决方案。一是“从无到有”。在医疗资源薄弱的边远地区、城市新区等，规划布局综合性院区，满足当地群众基本医疗服务需求。

二是“从有到强”。在医疗资源有一定基础的区域，建设发展具有特色的专病、专科中心，满足群众多层次、多样化就医需求。

三是“从强到精”。鼓励在分院区布局优势学科群，探索以重要系统、重点器官、重大疾病为核心的中心化建设发展模式，建立肿瘤综合治疗中心、神经系统疾病中心、心血管疾病中心等，逐步建立学科融合发展模式。

四是连续服务。建立不同院区间患者转诊、会诊机制，为患者提供诊疗-护理-康复连续性服务。

五是功能切换。探索主院区、分院区转换机制，分院区稳定运行，其综合服务能力完全超越、可替代原主院区时，可考虑将分院区调整为主院区进行管理。

浙江省医院协会马伟杭表示，一些居于城市核心区域的“老牌”高水平公立医院要做好长远发展的谋划，将“分院区”建设与完善平急功能转换，有效应对公共卫生事件医疗救治结合起来；与完善医院功能建设，提升医院科教研和综合临床服务能力结合起来；与建设整合型医疗服务体系，推进分级诊疗制度建设结合起来，真正实现“分院区”建设的初心使命。

探索平急结合功能转换模式

实现不同院区间医疗资源统筹调配、高效运营管理，发挥集约化管理优势，提升医疗服务效率，是公立医院发展分院区的重要目标之一。

《通知》提出，探索平急结合、功能转换发展模式。在分院区强化“三区两通道”设置，预留可拓展空间，加强呼吸、重症、感染性疾病等科室建设与能力提升，强化标准化发热门诊、独立设置感染性疾病病区建设，在应对重大疫情等突发公共卫生事件时，可迅速进行功能转换。集中建设医学影像中心、检查检验中心、病理诊断中心、消毒供应中心、后勤服务中心等，为不同院区提供一体化、同质化服务。

统筹规划建设多院区间互联共享的信息化平台，逐步实现医院管理、医疗服务、医疗质量管理等信息数据共享、业务协同，便捷开展预约诊疗、双向转诊、健康管理、远程医疗等服务，方便患者看病就医。

复旦大学医院管理研究所高解春表示，“一院多区”统一高效运营是同质化的保证。多个院区之间医疗信息共享、检查检验结果互认、统一财务管理、集中核算、统筹运营、统一药品招标采购、多院区处方流动、药品共享与配送、统一人员招聘培训和晋升制度，统一绩效考核与分配体系，有利于实现资源整合、提高服务效率、降低运行成本，最终实现医疗服务同质化目标。