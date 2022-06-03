北京将与河北建立核酸检测数据快速共享机制 实现“一地检测、两地使用”

6月2日下午，北京市召开新冠肺炎疫情防控工作第353场新闻发布会，介绍疫情防控最新情况。市政府新闻发言人徐和建介绍，2021年11月，为满足环京地区人员通勤需要，北京市建立了便捷核验机制，通勤人员在首次完成48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码查验后，每次进京持14日内核酸检测阴性证明即可。同时，我们通过构建通勤人员数据库，设置“北京健康宝”通勤标识等方式，方便通勤人员快速通行。

本轮疫情发生后，根据全市常态化核酸检测要求，北京市调整了通勤人员查验规则，自5月5日起，首次进京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，此后持7日内核酸检测阴性证明即可。同时，为了防范风险外溢，北京市对通勤人员出京也提出了同样的查验要求。5月19日起，根据天津疫情形势，将京津两地通勤人员进出京查验要求暂时调整为持48小时内核酸检测阴性证明。这些措施目前尚在执行，北京市会根据疫情形势变化，及时研判调整，有关调整情况会提前公布。

下一步，北京市将持续优化完善通勤人员数据库和“北京健康宝”通勤标识设置流程，及时将符合条件的人员纳入通勤范围；二是已与河北有关部门沟通，建立核酸检测数据快速共享机制，实现“一地检测、两地使用”，方便通勤人员就近就便检测；三是北京市将继续优化便捷核验机制，通过检验关卡前移、增设潮汐车道、增加查验力量等措施，保障通勤人员正常通行往来。