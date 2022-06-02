直播预告：关注青光眼防治 推进诊疗“三早”

青光眼是一种常见的不可逆性致盲眼病，患病率居于全球致盲眼病中的第二位。多见于老年人，患病率随着年龄增长逐渐上升。但因其早期症状无特异性，半数以上患者对自身疾病无从知晓或缺乏足够认识，耽误早期诊断和治疗，导致不可逆转的视神经损伤。那么青光眼怎样做到早诊早治？

6月7日14:00至15:00，“人民好医生”客户端将邀请到北京同仁医院青光眼科主任王涛教授，给公众科普青光眼防治的相关知识。

专家介绍：

王涛，北京同仁医院眼科中心青光眼科主任，首都医科大学青光眼临床诊疗与研究中心副主任，中华医学会眼科学分会青光眼学组委员，中国医师协会眼科医师分会青光眼专业委员会委员，欧美同学会中国留学人员医师协会眼科分会委员，北京医师协会眼科医师分会青光眼专业委员会副主任委员，北京中西医结合学会眼科专业委员会常务委员，北京眼科学会教育委员会委员，中华眼科杂志通讯编委，“眼科”杂志编委。

擅长：各种类型青光眼、白内障的诊断和手术治疗。尤其在各种类型的难治性青光眼的诊断和手术、各种复杂类型的白内障手术、各种青光眼白内障联合手术等方面具有十分丰富的经验；在恶性青光眼的研究和手术治疗方面、内窥镜下的青光眼白内障联合手术、以及青光眼的激光治疗方面有深厚的造诣。

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