愿世界更多儿童在保护关爱中成长（望海楼）

6月1日是国际儿童节。在这个寄望美好的节日，世界不应忘记儿童节设立的初衷——悼念1942年6月10日的利迪策惨案和全世界所有在战争中死难的儿童，反对虐杀和毒害儿童，呼吁保障儿童权利。

放眼当今世界，儿童权利保障状况仍然严峻。联合国儿童基金会近日发布报告指出，世界范围内，至少有4500万名5岁以下儿童受到严重消瘦影响，全球每年有超过100万儿童因严重消瘦而死亡；受政治不稳定和冲突影响，2022年全球将有1.777亿儿童需要人道主义援助……很多国家和地区的儿童依然面临严重的生存危机和发展挑战。

值得注意的是，儿童权利保障缺位不只发生在欠发达国家和地区。在以“山巅之城”自居的美国，此起彼伏的枪击事件打破了校园的宁静，带走许多无辜孩童的生命；抗疫失败的人间惨剧暴露了社会治理之殇，20多万儿童成为“新冠孤儿”；种族歧视的沉疴顽疾加剧社会撕裂，也侵蚀了少数族裔儿童的各项正当权益；通货膨胀的经济困境让很多家庭陷入困顿，也恶化了贫困家庭儿童的生存状况……一幕幕儿童的悲剧，成为美国人权状况的真实写照。

少年儿童是国家的未来，民族的希望。对于儿童的关注和爱护，不仅显示出一个国家的文明程度，也决定着一个国家的可持续发展。中国历来高度重视儿童权益保障，悉心呵护儿童健康成长。近年来中国对少年儿童生活的各种保障措施越来越多，儿童生活的社会基础更加坚实，儿童权益得到更多保障。

从健康状况看，过去十年，中国儿童健康水平显著提升。2021年中国孕产妇死亡率已下降到16.1/10万，婴儿死亡率下降至5.0‰，5岁以下儿童死亡率下降至7.1‰，妇幼健康核心指标已降至历史最低水平，远低于全球的平均水平，也低于全球中高收入国家的平均水平，中国被世界卫生组织评定为“全球十个妇幼健康高绩效国家之一”。

从教育方面看，全国学前三年毛入园率由2011年的62.3%提高到2021年的88.1%，增长了25.8个百分点，学前教育实现了基本普及。同时，九年义务教育巩固率为95.4%，高中阶段毛入学率为91.4%。儿童发展和儿童事业取得了历史性新成就。

从蓝图规划看，2021年，《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》发布，围绕健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律保护7个领域，为儿童健康成长、全面发展擘画蓝图……从制度到行动，中国全社会正在形成合力，呵护儿童成长，守护儿童权益，推动儿童事业实现更高质量发展。

童年是短暂的，童年又是影响深远的。心理学家曾说，幸运的人一生都在被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。愿世界更多儿童远离伤害和苦难，愿世界更多儿童在保护关爱中茁壮成长。

（作者为本报评论员）