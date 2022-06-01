儿童是国家的未来、民族的希望。习近平总书记指出：“‘自古英雄出少年。’为了中华民族的今天和明天，我们要教育引导广大少年儿童树立远大志向、培育美好心灵，让少年儿童成长得更好。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把培养好少年儿童作为一项关系红色江山永不变色的战略性、基础性工作，坚持儿童优先原则，大力发展儿童事业，党委领导、政府主责、妇女儿童工作委员会协调、多部门合作、全社会参与的儿童工作机制进一步巩固，儿童发展和儿童事业取得了历史性新成就。沐浴在党的阳光下，广大少年儿童正在祖国大家庭茁壮成长。

顶层设计坚实有力

——儿童事业与经济社会发展同步规划同步实施

习近平总书记强调，孩子们成长得更好，是我们最大的心愿。党和政府要始终关心各族少年儿童，努力为他们学习成长创造更好的条件。

举旗定向，掌舵领航。党的十八大以来，儿童事业在“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局中科学谋划、统筹推进；儿童发展纳入国民经济和社会发展总体规划，融入国家经济社会发展全局：

“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”写入党的十八大、十九大报告，成为党治国理政的重要内容；在党的十九届四中、五中、六中全会上，完善农村留守儿童关爱服务体系、健全学校家庭社会协同育人机制、注重家庭家教家风建设、保障妇女儿童权益等内容被明确提出。

从“十三五”规划纲要首次将“保障妇女未成年人和残疾人基本权益”写进章的标题，并分专节对关爱未成年人健康成长作出部署，到“十四五”规划纲要设置专门章节规划儿童事业发展，儿童事业与经济社会发展同步规划、同步实施的基础不断得到夯实。

《政府工作报告》明确部署儿童发展的目标任务，督促检查任务落实；地方各级政府及相关部门将促进儿童发展纳入本地区经济社会发展总体规划和部门专项规划，纳入政府重要议事日程和民生实事项目。

制定修订民法典、刑法修正案（九）、刑法修正案（十一）、反家庭暴力法、未成年人保护法、预防未成年人犯罪法，出台一系列司法解释、规范性文件，我国未成年人保护法律法规和制度体系更加健全。建立健全侵害未成年人案件强制报告制度、教职员工准入查询性侵违法犯罪信息制度等保护制度机制。国务院成立未成年人保护工作领导小组，统筹协调全国未成年人保护工作。不断加强人民法院、人民检察院、教育部门、公安机关、民政部门、妇联、共青团等多部门会商、联动工作机制建设，推动儿童权益保护工作形成合力。

国务院连续颁布实施四个周期的中国儿童发展纲要，前不久发布的《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》制定促进儿童全面发展的目标和策略措施，国家和地方各级妇儿工委积极组织推动实施；《中国反对拐卖人口行动计划（2013—2020年）》提出严格落实侦办拐卖儿童案件责任制，严格执行儿童失踪快速查找机制，保护儿童的制度机制进一步完善。

把立德树人作为教育的根本任务，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系。印发《中小学德育工作指南》，为中小学德育工作提供基本遵循；印发《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，系统推进课程教材建设；推动“双减”落地，以发展素质教育为导向的科学评价体系逐步建立。

…………

从中央到地方，儿童发展被纳入重点工作统筹推进，儿童优先原则得到进一步贯彻落实，保障儿童权利的法律法规政策体系进一步完善，全社会参与的儿童工作机制进一步巩固，儿童发展环境进一步优化。

促进儿童全面发展

——儿童发展的主要目标基本实现

十年春秋，硕果累累。沿着习近平总书记指引的方向，贯彻落实党中央决策部署，儿童发展在健康、教育、福利、社会环境和法律保护等领域的主要目标基本实现。

——健康水平不断提升。

“那时乡里孩子吃午饭没有保障，有的用辣椒拌饭吃，有的烧土豆充饥。”10年前，看着体质瘦弱的学生，在贵州省黔西市花溪彝族苗族乡花溪小学从教的陈安贵揪心不已……

“如今，学校食堂设施齐备，米油果蔬统一配送，顿顿有肉、荤素搭配成为营养餐标配。”现已担任花溪小学校长的陈安贵说。

为改善儿童因营养不良导致的发育迟缓等问题，国家实施贫困地区儿童营养改善项目，覆盖832个原国家级贫困县，累计有1120万儿童受益。截至2021年底，28个省份实施农村义务教育学生营养改善计划，覆盖农村义务教育学校12.38万所，2021年秋季学期起，农村义务教育学生营养膳食补助国家基础标准由每生每天4元提高至5元。不断加大投入力度，支持实施扩大国家免疫规划、贫困地区新生儿疾病筛查等公共卫生项目，促进儿童健康成长。

——普惠性教育资源供给持续扩大。

在四川省马边彝族自治县深山中，曾有不少孩子，特别是女童因错过最佳上学年龄而成为大龄低年级学生，立古曲子就是其中一名。2019年，马边县探索创办“桐华培优班”，托起了山区许多孩子的人生梦想……

“我和弟弟妹妹都走进了校园，能读书真的很幸福。”立古曲子的梦想是成为一名教师，如今的她对未来充满希望……

不仅仅是马边县，国家连续实施三期学前教育行动计划，持续扩大普惠性教育资源供给。2020年，全国学前教育毛入园率为85.2%，比2010年提高28.6个百分点。2020年，小学学龄儿童净入学率为99.96%，且10年来均保持在99.7%以上，初中阶段毛入学率保持在100%以上。

——儿童发展的社会环境进一步优化。

2020年，教育部发布《家庭教育指导手册》；多地司法机关、妇联、关工委共同探索开展涉未成年人案件中的家庭教育指导；全国妇联启动实施“家家幸福安康工程”，联合多部门制定实施家庭教育工作五年规划……在各部门的共同努力下，我国家庭教育指导服务能力持续提升。2020年，全国共有家长学校和家庭教育指导服务站点40.6万个，培训5623.6万人次。

湖北省武汉市东西湖区予童社会工作服务中心依托全区儿童之家，为孩子和家长提供家庭教育、儿童美育等活动及课程2000余场，活跃在基层一线的儿童服务机构和工作者，正助力儿童服务迈向专业化。截至2020年底，全国共有社区服务中心（站）44.8万个，共有儿童之家（或儿童中心）超32万个。

——儿童合法权益得到有效保护。

儿童权益保护法律法规体系建设大力推进，针对儿童的违法犯罪行为受到严厉打击，拐卖儿童犯罪案件数量总体呈下降趋势。2020年，全国未成年人得到法律机构援助共计120497人次，比2010年增加32967人次，增长37.7%。

一项项举措、一组组数字的背后，是守护儿童健康发展的决心与责任。在各级党委和政府、妇儿工委各成员单位以及全社会的辛勤耕耘下，我国儿童事业发展迈上新台阶。

关心关爱走向普惠

——进一步加大对困难儿童的保障力度

2021年6月30日，浙江省玉环市芦浦镇通过全国儿童福利信息系统收到来自福建省福鼎市贯岭镇关于儿童小义（化名）的事实无人抚养儿童认定申请。经审查，小义系浙江省玉环市人，自父母离异、父亲亡故、母亲失联后，现随外祖母在福建省福鼎市居住上学。

玉环市、福鼎市两地迅速行动，利用全国儿童福利信息系统，实现事实无人抚养儿童认定申请受理全国首例“跨省通办”。小义自7月起便享受到由玉环市民政部门发放的事实无人抚养儿童基本生活补贴。

2019年6月，《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》印发，首次将事实无人抚养儿童纳入国家保障范围。截至2020年，全国共有25.4万名事实无人抚养儿童纳入保障范围。

近年来，随着《国家贫困地区儿童发展规划（2014—2020年）》《关于加强困境儿童保障工作的意见》《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》等文件陆续出台，党和政府进一步加大对农村留守儿童、困境儿童、残疾儿童的关爱和保障力度，从基本生活、就学、福利、医疗保障、社会融入等方面，帮助解决他们及家庭的实际困难：

截至2020年底，全国共有独立的儿童福利和救助保护机构760个，比2010年增加280个；机构共有床位10.1万张，比2010年增加4.5万张。

2019年起，全国妇联、教育部、民政部等部门常态化开展寒暑假期儿童关爱服务活动，共动员各类志愿者906.9万名，结对帮扶农村留守儿童和困境儿童521.9万名，受益儿童及家长6049.2万人次。

实施残疾儿童抢救性康复项目，建立实施残疾儿童康复救助制度。2011年以来，全国共有126.6万人次0—6岁残疾儿童接受康复救助服务。

…………

“只有我努力了，才能改变我的命运，才能回报那些帮助过我的人。”来自西藏当雄县的藏族姑娘玉卓玛在“春蕾计划”的资助下，顺利完成小学至大学学业。

由中国儿童少年基金会发起实施的“春蕾计划”不断创新发展，资助从最初以义务教育阶段为主拓展到高中、大学阶段，从对女童的资助到对春蕾教师的培训，再到职业教育、女童保护，对留守女童开展亲情陪伴等。10年来，超过176万名女童在“春蕾计划”的帮助下赢得人生出彩的机会。

让温暖关爱惠及更多孩子，共识成为行动。

中宣部等部门举办“我的书屋·我的梦”农村少年儿童阅读实践活动，国家体育总局等实施“圆梦工程”农村未成年人体育志愿服务，共青团中央深化实施“情暖童心”“童心港湾”关爱农村留守儿童工作项目……各部门通过系列活动提供全方位的关爱和帮扶，让留守和困境儿童生活有保障、困难有帮扶、心灵有关爱。

十年树木，百年树人。当代中国少年儿童既是实现第一个百年奋斗目标的经历者、见证者，更是实现第二个百年奋斗目标、建设社会主义现代化强国的生力军。新时代少年儿童正茁壮成长为社会主义现代化的建设者和接班人，为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着！

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 11 版）