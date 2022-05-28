打呼噜，夜间“杀手”的声音

夏季天气炎热，很多人会晚上睡不好，白天没精神，既影响工作也影响正常生活。在银行工作的徐京（化名）最近就饱受这种困扰，总感觉睡不醒，醒来后又觉得特别疲惫，常常胸闷气短，打呼噜的情况也格外严重。为此，他去医院就诊，结果医生说这些症状与打鼾有关。

专家表示，生活中，很多人对打呼噜不以为意,甚至认为这是睡得香的表现，事实上，它可能是夜间“杀手”的声音，也就是阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，该病不仅会影响睡眠质量，甚者会有猝死的风险。

睡眠呼吸暂停早期常被忽视

世界睡眠学会秘书长、北京大学人民医院睡眠中心主任韩芳强调，打呼噜是病，但在早期常常被忽视。

在每5位打鼾的人中，就有1人患有阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。韩芳指出，睡眠呼吸暂停综合征是一种睡眠时，呼吸反复停顿为特征的睡眠障碍，作为一种慢性进展性疾病，如果得不到重视，会影响睡眠、降低血氧饱和度，进一步导致高血压、冠心病、脑梗、脑出血、糖尿病、呼吸功能不全，还可能导致焦虑、抑郁、痴呆等神经精神症状，对孕妇及胎儿也会造成影响，严重者甚至会在深夜睡眠过程中发生猝死。据统计，睡眠呼吸暂停综合征患者比没有该病症的人群，猝死率高出3倍，因此，早诊早治至关重要。

那么，生活中，我们怎么识别睡眠呼吸暂停综合征呢？

韩芳介绍说，如果有以下这种鼾声，证明就是呼吸暂停：一是鼾声高，高到隔壁房间都能听得着；二是鼾声高低不均，一般的仰卧位、酒后鼾声是比较轻且均匀的，呼吸暂停患者的打鼾，会在其间突然“没声了”，过了几十秒之后，出现带勾的鼾声；三是病人家属经常这样描述，憋得满头大汗、还蹬胳膊蹬腿，但翻个身，马上又鼾声如雷。

另外，如果睡眠期间总有口干舌燥、床头需要备水的情况，是打呼噜张口呼吸造成的，也要提防呼吸系统暂停综合征。

30-50岁的青壮年易受侵袭

韩芳强调，睡眠呼吸暂停是夜间“杀手”，尤其危害年富力强的青壮年。

临床调查发现，睡眠呼吸暂停最严重的多是30-50岁的青壮年，65岁以上这类病人反而少了。韩芳认为，这个年龄段人群通常上有老下有小，起得早睡得晚，有些人还要经常喝酒应酬、频繁出差，加之工作压力较大导致肥胖，睡眠不好感觉力不从心等。再有就是生活水平提升，开车多走路少，这些都是导致睡眠呼吸暂停的因素。

“虽然睡眠呼吸暂停引起的死亡很常见，但很多人并不了解。”韩芳介绍说，比如一部分患者酒后发生夜间猝死，多归因于心脏猝死，而呼吸暂停这个真正的“凶手”却“逍遥法外”；另一部分患者死于因长期呼吸暂停伴发的肥胖、糖尿病、高血压等。

北京朝阳医院睡眠医学中心主任郭兮恒说，我们在临床诊治的打鼾患者中发现，阻塞型睡眠呼吸暂停有一个最突出的特征就是睡眠障碍，简言之，就是说打鼾的病人不一定睡眠呼吸暂停，而阻塞性睡眠呼吸暂停的患者都有打鼾，所以，睡眠过程中既有打鼾又有呼吸暂停的人，就要特别注意。如果出现了明显的呼吸暂停，造成明显缺氧，继而身体产生各种各样的损害，比如高血压、糖尿病、内分泌紊乱、情绪改变、精神障碍等，就说明这个人需要干预，需要在医生的指导下先进行筛查，确诊后规范治疗。

孕妇打鼾可能伤及腹中胎儿

需要强调的是，在睡眠医学里，有一类特殊人群就是孕妇。据韩芳介绍，经研究，有睡眠呼吸暂停的准妈妈，通常在怀孕第3个周期，也就是孕20周至21周期间，50%都会出现高血压、先兆子痫，经睡眠监测时可发现有明显的低氧血症。此时做胎心监测，胎儿会随着妈妈呼吸暂停，出现心率下降等危机情况。

“在北京大学人民医院，孕妇睡眠障碍的比例并不低，至少能达到10%左右，最常见的症状就是打鼾，有的怀孕前就有，有的是怀孕后出现，且随着孕周的增加，打鼾越来越频繁。”北京大学人民医院产科主任医师刘国莉说，近些年，我们与医院睡眠中心合作，通过查体发现下颌后缩、扁桃体肥大等，并关注包括肥胖、糖尿病、高血压、尿频、睡眠差等高危因素的孕妇。因为处于缺氧状态下的准妈妈，会影响肚子里宝宝的发育，出现低体重儿、重度窒息等高危产儿的概率都会增加。

韩芳表示，孕妇的睡眠问题更需要关注。当孕妇出现白天嗜睡，晚上打鼾、憋气、夜尿多，晨起口干舌燥等情况时，就要小心睡眠呼吸暂停。对具有睡眠呼吸暂停高危的孕妇，在孕早期就应该进行筛查，一旦达到需要医疗干预条件，要进行整个孕周期的全程管理。

治疗方面，孕妇因其特殊性，通常选择保守治疗。刘国莉说，以前遇到这种情况只能住院，一旦出现状况紧急抢救，现在会给她们用上简易呼吸机，就可以帮助她们渡过这最困难的阶段，尽量延长孕周期，保证宝宝的健康。另外，遇到高血压手术风险高等紧急状态时，可能通过临时使用呼吸机调整，使血压下降，保证手术安全。

经常打呼噜的孩子可能变丑

有些孩子睡觉时也会打鼾，一定要引起家长的足够注意。因为健康的儿童很少打呼噜，出现打鼾就是身体发出的危险信号。

“正在生理发育期的儿童经常打鼾，很有可能发生面部轮廓的改变。”北京大学口腔医院主任医师高雪梅指出，孩子由于长期张口呼吸而不用鼻子呼吸，鼻腔长时间得不到气流刺激，会造成鼻腔发育不全，致使鼻腔、口腔之间的上腭高拱、前突，继而出现两眼间距增宽、鼻梁塌平、口唇增厚、牙列不齐、上切牙突出、缺乏表情等面部发育变形变丑的“腺样体面容”。

不过，高雪梅也表示，家长们也不要过于焦虑，只要早发现，这类孩子早期无须手术，通过佩戴无创的呼吸机和口腔矫正器治疗即可。