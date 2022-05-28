北京8个区稳定实现社会面清零（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月27日电 （记者朱竞若、王昊男）记者从27日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会获悉：5月27日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者20例，均为隔离观察人员，无社会面筛查人员，确诊病例显著降低。目前，北京8个区已稳定实现社会面清零。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰表示，本轮疫情早期传播链条基本被切断，已完全得到控制。不放过一丝隐患，不留一点侥幸，当前北京正在坚定推进动态清零行动，彻底消除社会面隐匿传播风险。

4月22日至5月27日15时，北京市累计报告1701例新冠肺炎病毒感染者，全市共有高风险地区7个，中风险地区17个。刘晓峰介绍，近期新增的韵达快递长阳分部、中铁十一局三公司等相关疫情已基本得到控制；岳各庄市场、友谊社区、东方广场等相关疫情逐渐趋稳。5月26日通报的海淀区新增四拨子村、立方庭大厦相关疫情，导致疫情出现波动，但总体呈下降趋势。“当前本市疫情防控处于攻坚阶段。”

在发布会上，北京市公安局副局长潘绪宏介绍，北京金准医学检验实验室有限公司法定代表人王某某（男，43岁）等17人，被北京海淀警方依法采取刑事强制措施。经查，自今年4月25日以来，该公司为牟取非法经济利益，违规将多区采集的“5混1”“10混1”核酸样本，采用多管混检的方式进行检测，人为稀释样本，影响检测结果准确性，涉嫌妨害传染病防治罪。

潘绪宏表示，“此类行为严重危害市民群众生命安全和身体健康，严重干扰疫情防控大局，警方对此坚决打击、毫不手软、绝不姑息。”目前，海淀区卫生健康委员会已暂停该机构执业。

5月27日，北京市卫健部门对全市第三方核酸检测机构进行了集体约谈。“这起事件也反映出本市核酸检测监管还存在漏洞和薄弱环节。”北京市卫生健康委员会副主任李昂介绍，北京将开展全市核酸检测机构驻场检查。聚焦标本“采得到”“不变质”“测得准”三大环节，加强采送检报全流程管理；各区成立驻场监督工作组，卫生监督员、驻场干部每日对核酸检测机构开展医学检验质控、实验室生物安全、院感防控和卫生监督检查。

此外，近日，因原始检测数据明显少于样本检测数量，北京朴石医学检验实验室有限公司被北京市房山区卫生健康委员会吊销《医疗机构执业许可证》，公安机关以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查。5月27日，房山区纪委监委通报，房山区卫生健康委员会副主任杨大庆等三人，因在对北京朴石医学检验实验室监督管理过程中，涉嫌严重违纪违法，目前正接受房山区纪委监委纪律审查和监察调查。

“面对新冠肺炎疫情，首都各界万众一心，构建了全社会防疫共同体，但仍有一些单位个人落实‘四方责任’不力，甚至故意违反防控政策，突破法律底线，加剧了病毒传播的风险。”北京市政府新闻发言人徐和建表示，对干扰首都抗疫大局，扰乱防疫秩序的违规违法行为将依法严惩。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 02 版）