依法依规科学精准落实防控措施（国务院联防联控机制发布会）

本报北京5月27日电 （记者申少铁）“当前，全国日新增本土确诊病例和无症状感染者继续下降，但每日仍有10余个省份报告新增本土感染者，疫情防控形势依然严峻复杂。”在27日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，要继续坚持“动态清零”总方针不动摇，以快制快处置疫情，查漏洞补短板，做好核酸筛查、流调排查和风险人员管控，尽早阻断传播链。要依法依规、科学精准落实防控措施，保障群众基本生活和正常就医需求。

“近几日，每天新增本土感染者已降至600例以下。”国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，上海市疫情继续处于稳中向好的可控状态，但相较其他城市仍处于较高风险水平，仍需要警惕部分重点场所疫情反弹。当前，全国面临“外防输入、内防反弹”的压力持续存在，国家卫健委将继续指导各地进一步贯彻落实“四早”要求，升级防控能力，提高应对处置效率和质量。

各地积极稳妥推进新冠疫苗接种工作。截至5月26日，全国累计报告接种疫苗33亿7589.8万剂次，完成全程接种12亿5573.2万人，占总人口的89.07%。完成加强免疫接种7亿7467.9万人，其中序贯加强免疫接种3682.2万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿2955.3万人，完成全程接种2亿1760.9万人，占老年人口的82.42%。雷正龙说，接种疫苗是疫情防控的重要手段，在预防重症、死亡等方面效果较为明显。国家卫健委鼓励各地进一步优化接种服务模式，提供更便捷优质的接种服务。

“从理论上看，感染奥密克戎变异株会产生天然的免疫，但不是目前我们应作出的选择。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆分析，首先，奥密克戎变异株还会导致重症和死亡，尤其是慢性病患者、老年人出现这种情况的风险更大。其次，新冠疫苗应用以来，预防重症和预防死亡的效果非常明确。此外，奥密克戎变异株发生了变异，感染产生的免疫力还有很大不确定性。国际研究显示，奥密克戎变异株在未接种疫苗人群中诱导的中和抗体水平要低于疫苗接种者，对其他变异株感染的保护作用有限。

如何做好收取快递时的个人防护？中国疾控中心消毒学首席专家张流波建议，尽量从低风险地区购买相关物品；在接收快递时，选择无接触方式，做好适度防护，戴好口罩和手套；快递的包装尽量不带入室内，如果必须带入，可用消毒纸巾或消毒剂进行消毒；处理完快递以后，记得洗手。

“消毒是实施‘人、物、环境’同防、切断传染病传播途径的有效措施和手段，在疫情防控过程中发挥重要作用。按照传染病防治法规定，要对被传染病病原体污染的场所和物品进行严格消毒处理。”雷正龙说，各地在组织入户消毒过程中，要严格按照消毒技术规范和流程执行，同时要注重加强事前、事中、事后的沟通，让群众理解和支持消毒工作，共同做好规范消毒。

“暑期即将到来，学生离校返乡跨省、跨区，流动性大，做好学生暑期的疫情防控，事关学生的健康安全，事关全国的疫情防控大局。”教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊介绍，当前，教育部把做好学生离校返乡作为重中之重的工作，正在会同有关部门加紧部署，指导各地切实统筹安排好学生的暑期离校返乡工作，支持学校所在地以及学生返乡地和各个学校做实做细做好离校返乡各个环节的工作，确保学生“有序离校、安全旅行、健康到家”。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 02 版）