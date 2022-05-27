树立“大健康”理念 呵护生命“全周期”（健康直通车（第91站））

国务院办公厅日前印发《“十四五”国民健康规划》，提出把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全面推进健康中国建设，持续推动发展方式从以治病为中心转变为以人民健康为中心，为群众提供全方位全周期健康服务。

在现代社会，面对复杂多元的健康挑战，该怎样更深入地认识医学和健康？面对严重威胁中国妇女健康的宫颈癌，该怎样利用最新科技成果打一场胜仗？面对城乡居民总死亡原因占首位的心血管病，该如何应对和预防？在近日召开的2022腾讯医学ME大会上，多位专家围绕相关问题，为公众答疑解惑，以科普助力全民健康。

医学、卫生和健康三者有何联系

王辰（中国工程院院士、中国医学科学院北京协和医学院院校长）：

没有绝对的完全健康人，每个人身上或多或少都存在着不健康的因素。

医学卫生健康事业的发展，关乎国家安全和社会稳定，关乎经济发展，也关乎社会文明，更关乎人民的终极福祉。人民的终极福祉就是健康和生命。这样的终极利益需要强大的医学卫生健康事业来保障。

什么是医学？

医学是为了恢复、维护和增强人的健康而发展出的一门知识、技术、艺术的学术体系，核心是维护健康。医学的一部分是重点专注于眼前这个具体的人面临的健康问题，它对个体是不厌其精、不厌其深、不厌其个体化的。但医学不仅仅要关注患者个体，还要关注人群、人类乃至众生。这门学问叫做群医学，研究共性的发病原因、致病因素、维护健康原理、社会科学和相关手段等。关注个体与关注群体，不能截然分开，而要相互融通。

什么是卫生？

协和医学院对卫生的定义是，依据医学及相关学科的原理，为了恢复、维护、增强人的健康所采取的行动。医学是学，卫生是行，虽然两者概念上密切相连，但它们是不同的。

卫生作为维护健康的行动，不只受到医学，还有政治、经济、人口等众多因素的综合影响。比如要消灭血吸虫，那么医学上知道了血吸虫是怎么样感染的，由什么样的致病源，经过什么路径来感染，怎么在体内繁殖的，知道了驱虫的方法、药物治疗的方法。但是真正要想控制血吸虫病，要消灭钉螺。灭钉螺的行动必须政府组织、民众参加，团体一起做事情。所以，卫生维护的行动是个综合的行动。

怎么建设公共卫生体系？要点是为了达到健康目的，将群医学的医学原理转化成为相关社会行动和政策的过程，也是一个协同包括医学界、大卫生界和社会各界在内，从个体到群体，到社会到国家到人类共同维护健康的过程。世界上没有哪个学问体系、技术体系，没有哪个人、哪个行业和卫生是没关系的，这就是公共卫生实施的要义，必须由小众而大众化。

什么是健康？

健康是人的一种良好的生命状态，包括身体健康、心理健康、人际和谐与环境友好四个方面。没有绝对的完全健康人，每个人身上或多或少都存在着不健康的因素。

健康是通过医学的原理、卫生的行动，所达到的一种目标、一种结果，一种良好的民生状态，这也是医学、卫生、健康三者之间的联系。人类要想真正达到健康状态，不仅要考虑自身，还要考虑周围其他生物、生态环境的健康，只有人类与环境相友好，才能够真正维持人类长远的、更高水平的健康。

关于医学、卫生、健康，实际上是每个人都应当深刻了解的内容。了解这些概念，有助于我们真正成就自身的圆满。

疫苗+筛查是预防宫颈癌最佳方式

乔友林（中国医学科学院北京协和医学院群医学及公卫学院特聘教授）：

宫颈癌有望成为通过疫苗接种、筛查和早诊早治来全面预防乃至消除的第一个人类恶性肿瘤。

宫颈癌是威胁女性健康的主要“杀手”，也是恶性肿瘤中唯一病因明确的肿瘤。人乳头瘤病毒（简称HPV）是引起宫颈癌的病因，HPV主要通过性接触传播，几乎所有宫颈癌的病例都与14种高危型HPV感染有关，最常见为HPV16型和18型。

得益于医学科技的不断发展，如今我们有了对抗HPV的现代化武器——HPV疫苗和核酸/蛋白筛查技术。

预防宫颈癌有两道关口：在病毒侵入人体前接种HPV疫苗，体内抗体就会把病毒杀死；成年妇女需要定期筛查，若能在癌前病变阶段查出来就可以得到根治。HPV预防性疫苗和筛查相结合才是最佳的宫颈癌预防方式。

在中国，约84.5%的宫颈癌都与HPV16、18型持续感染有关，目前已上市的5种疫苗均覆盖了这两个最常见的宫颈癌型别。世界卫生组织指出，这几种疫苗均有预防宫颈癌的功能，关键是应尽早接种。

中国研发的两个国产二价HPV疫苗分别于2019年12月和2022年3月获批上市，由此成为全球继英美后第三个成功研发和生产HPV疫苗的国家，从而让中国女性尽快共享这一人类科学进步的成果。

需要注意的是，HPV疫苗越早越小接种越好，一般优先接种9—14岁女孩，其次是15—45岁的女性。同时，所有有过性行为的25—64岁女性都应定期参加宫颈癌的筛查。

由此，宫颈癌有望成为通过疫苗接种、筛查和早诊早治来全面预防乃至消除的第一个人类恶性肿瘤。

用两个“120”抓住心梗黄金救援期

霍勇（中国胸痛中心联盟执行主席、北京大学第一医院心内科主任）：

急性心肌梗死最常见的危险因素是高血压、高血脂、高血糖、吸烟，这4个因素几乎占了心肌梗死发病的80%。

心血管疾病是人类健康的“头号杀手”，也是中国城乡居民死亡的首位原因。尤其是心肌梗死，起病急、进展快，如果不能在最佳救治时间内得到有效救治，致死致残率极高。

心肌梗死发生的场合具有随机性，可以在家、工作单位，甚至在上下班路途中。因此，突发心梗的患者更多依赖周围的人施以援手。

部分心肌梗死患者发病时主要表现为猝死，公众尤其是公共服务行业，例如商超工作人员、消防员等都应该掌握心肺复苏技术。此外，公众场所应配备心脏自动除颤器（AED），这样才能第一时间救治患者。

心肌梗死的救治特别强调两个“120”：对公众、急性心肌梗死患者来说，要及时拨打急救电话120；对医生来说，急性心肌梗死黄金救治时间是120分钟。

心肌梗死的抢救步骤有3个：一是现场人员帮助患者躺平、吸氧，让患者第一时间静卧、休息，如果发现心脏猝死，要进行心肺复苏；二是第一时间拨打120送患者前往有胸痛中心的医院，急救车转运途中开展抢救措施；三是患者到医院接受救治，通过溶栓或介入治疗，及时疏通被阻塞的血管，救治越早患者获益越大。

目前，中国已初步形成全国急性心肌梗死救助网络，已实现100%省级覆盖、93%地市级覆盖、77%县级覆盖，将帮助更多心肌梗死患者在发病的黄金救治120分钟内得到有效救治。

事实上，急性心肌梗死可防可控，10个急性心肌梗死发病患者中，有8个可以通过干预的手段来预防。

急性心肌梗死最常见的危险因素是高血压、高血脂、高血糖、吸烟，这4个因素几乎占了心肌梗死发病的80%。肥胖、饮酒、睡眠不足或情绪激动也可能导致急性心肌梗死。此外，暴饮暴食、剧烈运动、过度疲劳、季节变化等也会导致心肌梗死。比如，冬季就比夏季更容易发生心肌梗死。了解这些危险因素和诱因，有这方面的相对高风险人群就应当在各个方面多加小心。

每个人都是自身健康的第一责任人，我们自身要做好预防，培养健康的生活方式，包括适当运动、戒烟限酒、健康饮食、充分休息、心情愉悦、定期体检等。此外，还需要医生的帮助，比如提出“三高”共管，给予降压、降脂、降糖的指标，给出药物使用建议等。