2021年北京中学生吸烟率1.1% 购买烟草被拒比例提升

人民网北京5月26日电 （记者孙红丽）北京市卫健委26日公布的2021年北京市青少年烟草流行监测工作情况显示，中学生现在吸烟率、在烟草零售点看到烟草广告促销比例、在影视作品中看到吸烟镜头的比例、二手烟暴露率分别为1.1%、45.8%、60.3%、65.7%，与2019年相比分别下降2.1、7.8、3.9、5.8个百分点。购买烟草被拒的比例为28.7%，与2019年相比提升11.4个百分点。

2021年，北京市卫健委、市教委联合开展了第三次青少年烟草流行调查，调查覆盖全市10个区，96所学校，获得有效问卷7956份。综合调查结果来看，青少年控烟工作已见成效。

多年来，北京市持续加强无烟学校建设，积极推进青少年控烟工作。2021年，依据新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》，市第十五届人大常委会第三十三次会议决定对《北京市控制吸烟条例》作出修改，将以未成年人为主要活动人群的场所吸烟行为的最高罚款由二百元提高到五百元。

虽然监测的主要指标向好，但青少年控烟工作同样面临挑战。调查提示，中学生按“支”购买卷烟的比例较2019年上升3.0个百分点，虽然在学校内看到有人吸烟的比例较2019年下降7.5个百分点，但比例仍然较高，为24.1%。

北京市卫健委表示，下一阶段，北京市将不断加强对烟草制品和电子烟危害宣传，为青少年传播“无烟文化”，树立健康观念，营造健康环境，增强青少年主动拒绝烟草制品和电子烟的意识和能力。