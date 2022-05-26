露营走红 赶潮流勿忘安全用火

露营火了。

记者走访北京、成都等多个绿地公园、露营营地时看到，一些平整的草地、河滩上，“长”满了各式各样的帐篷，便携式桌椅是标配，桌上摆满各种食物和酒水饮料，有些还有烧烤架、炊具。

“露营进入大众化时代，仿佛一瞬间，每一块草地上都‘长满’露营人。”一位业内人士表示。

成都市民包明年初就购置了露营装备，每到周末都会约几家人组队去户外露营。“从一开始只是简单地摆个椅子、小桌子喝茶，到后来搭帐篷、带着炊具做饭，再到现在在户外住一晚，露营方式不断变化，装备购置也越来越多。”包明说。

记者调查发现，近两年疫情防控常态化，不少城市号召“非必要不离市”，越来越多的人选择露营。不少露营者表示，露营过程中更能体验到亲近自然、亲朋好友其乐融融的感觉。

不过，朋友圈精致美好、高端大气的露营照片背后，一些问题值得关注。

不少专业露营爱好者表示，突然遍地开花的露营带来的最大影响是环境破坏、污染问题突出。

在成都市彭州市海窝子古镇网红露营地，记者看到，湔江流经此处时河道变窄，河滩平缓裸露，周围植被茂密。据当地老乡说，每到周末或节假日，河滩上都会挤满一顶顶帐篷，假期结束游客散去，总会留下一地垃圾，甚至还有露营者将各种废水、残渣直接倒入河道。

除了专业的露营地，多数人都是选择近水、草地平整、植被较为茂盛的区域露营。记者调查发现，在一些城市公园，部分植被损毁严重，露营产生大量垃圾，有些还直接污染水域。

此外，露营带来的安全风险值得警惕。不少露营者喜欢动用明火，烧烤甚至做饭，安全隐患较大。

在北京市区、郊区一些公园、河滩边，不少露营者支起烧烤架烤串，现场烟熏火燎，不时有火星冒出。在南四环的槐新公园，记者看到有游客在树林里烧烤，林下地面上堆积了不少杨柳絮，一旦用火不当，极易发生火情。

记者在北京怀柔区一处专业露营地看到，营地专门开辟了自助烧烤的区域，有专门的工作人员生炭火、准备食材，确保用火安全。

“‘无痕露营’的户外环保理念还没有普及，这种理念要求参与露营的人提前计划准备，在可耐受地面进行露营，妥善处理垃圾，尽可能保持自然原貌，减少野外用火对环境的影响，食物残渣包装起来带走，减少使用肥皂清洁剂。”成都资深户外探险爱好者申威说。

中国社会科学院社会学研究所助理研究员宋煜说，露营满足了民众的休闲需求，但下一步应该进行规范，引导行业健康有序发展。对缺乏资质的经营性露营场所予以处理和整改，加强对营地在设计、经营上的规范，对破坏、污染环境等行为加强监管。