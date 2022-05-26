国家医保局：核酸检测单人单检最高限价每人份16元

国家医保局办公室、国务院联防联控机制医疗救治组日前印发《关于进一步降低新冠病毒核酸检测和抗原检测价格的通知》，要求各地在6月10日前将新冠病毒核酸检测单人单检降至不高于每人份16元，多人混检降至不高于每人份5元。

此前，国家卫生健康委医政医管局负责人表示，我国疫情防控进入应对奥密克戎变异株流行新阶段，部分地区已经开展常态化核酸检测。根据通知，新冠病毒核酸检测政府指导价为最高限价，公立医疗机构实际收费标准不得上浮，下浮不限。

对于政府组织大规模筛查和常态化检测的情况，考虑到规模效应和基层组织、志愿者对成本的分担作用，通知明确检测机构按照更低的费用标准提供服务，即多人混检按照不高于每人份3.5元的标准计费。

此外，根据各地新冠病毒抗原检测试剂的最新集中采购中选结果，通知要求下调公立医疗机构对外提供抗原检测服务的计费标准，“服务项目价格+抗原检测试剂”封顶标准降至不高于每人份6元。

新冠病毒核酸检测是疫情常态化防控的重要手段。国家医保局有关负责人表示，各级医保部门要采取跨省联盟集中采购、竞价挂网、区域价格联动等措施，持续将检测产品价格引导至更低区间，广大公立医疗机构、社会检测机构不断优化采、运、检各环节工作效率，协同促进核酸检测价格合理下降。（彭韵佳、沐铁城）