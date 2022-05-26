健康扶贫给农村群众带来健康“获得感”

党的十八大以来，健康中国建设驶上“快车道”。脱贫攻坚取得全面胜利，极大增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感，而健康是脱贫和实现共同富裕的基石。

以农村和基层为重点，10年间的健康扶贫工程给农村群众带来哪些实实在在的“获得感”？如何巩固拓展健康扶贫成果？健康政策怎样同乡村振兴有效衔接？近日，国家卫生健康委举行新闻发布会，介绍健康扶贫工作成效。

消除“空白点” 增强医疗卫生服务供给

推动健康领域基本公共服务均等化是“没有全民健康，就没有全面小康”的生动实践。党的十八大以来，我国健康扶贫工作持续在“增量”上下功夫。

10年间，一组数可以“说话”：脱贫攻坚期间，中央财政累计投入资金1.4万亿元，支持脱贫任务重的25个省份卫生健康事业发展。截至2021年底，全国有县级医疗卫生机构2.3万个，乡镇卫生院3.5万个，村卫生室59.9万个，实现了县乡村医疗卫生机构全覆盖。

另一方面，专业人才是医疗卫生服务的核心环节。人才足，县乡村各级医疗卫生机构才能发挥应有作用。

国家卫生健康委乡村振兴办主任、财务司司长何锦国介绍，我国近年来在卫生健康专业人才的培养、招聘等环节增加政策供给：包括免费培养农村定向医学生、实施全科医生特岗计划等。与此同时，1007家城市三级医院与1172家贫困县县级医院结对帮扶，全国累计支援乡村两级医务人员近10万人。

其中，北京大学第一医院对口帮扶了河南省兰考县中心医院、安徽省临泉县人民医院、山西省永和县人民医院。自2016年以来累计向上述三所医院派了300多名专家，帮扶手术近2000多台次。北京大学第一医院党委书记姜辉表示，要推动优质医疗资源和管理资源下沉，在提高受援医院医疗水平的同时，也帮助他们努力提升医院管理水平，实现帮扶从“输血”到“造血”的关键性转变。

大病有保障 预防因病致贫返贫

健康对于每个人、每个家庭都很重要，尤其是在农村和基层，疾病直接影响着个人和家庭的生活。健康扶贫主要任务正是解决扶贫“两不愁三保障”任务中的医疗保障问题。

中国人口与发展研究中心副主任张许颖分享了一则故事。2020年11月，健康扶贫工作人员在云南省玉溪市红塔区进行走村入户调研时，在村口发现了一个不到2岁的孩童，但是孩子不会走路也不会说话，状态不佳。工作人员主动带孩子进行超声检查，发现孩子是先心病患者。乡镇中心医院按照健康扶贫政策将这个孩子纳入大病集中救治范围，及时联系了上级医院。

“2020年12月这个孩子做了先心病手术，孩子目前非常健康地在成长。”张许颖说，这个故事是大病集中救治政策的实践，也是全国健康扶贫工作的一个缩影。

预防因病致贫返贫，实施大病集中救治十分关键。全国健康扶贫动态管理系统数据显示，近年来，我国已对290余万患大病家庭进行专项救治，对1216万因患慢病致贫的贫困家庭进行慢病管理。

“帮扶措施落实到人、精准到病，对贫困患者实行精准分类救治。”何锦国表示，截至2020年底，健康扶贫工程已累计救治2000多万人，曾经被病魔困扰的许多家庭挺起了生活的脊梁。

守住“两个底线” 有效衔接乡村振兴

行百里者半九十，人民健康是社会主义现代化的重要标志。按照《关于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，我国将进一步巩固拓展健康扶贫成果，为乡村振兴提供更加坚实的健康保障。

何锦国介绍，对此，国家卫生健康委将守住“两个底线”、聚焦“两个提升”。

守住“两个底线”，是建立防止因病返贫监测和帮扶机制，守住防止规模性因病返贫的底线；监测乡村医疗卫生机构和人员变化情况，守住保持乡村医疗卫生服务全覆盖的底线。

聚焦“两个提升”，是全面提升农村医疗卫生服务水平、全面提升农村群众健康素养和健康水平。包括持续完善医疗卫生服务体系，加强人才队伍建设，让农村群众在家门口享有优质的医疗卫生服务；加快推进健康中国行动计划，强化健康促进，深入推进重点地区重大疾病综合防控，健全健康危险因素控制的长效机制，从源头上预防因病致贫返贫。（顾天成、董瑞丰）