牢牢坚持符合中国实际的抗疫方针

当前，上海全市16个区都已实现社会面清零。上海把降新增和防反弹牢牢抓在手上，以更加坚定果断、全面彻底的措施做到“四应四尽”，进一步巩固扩大疫情防控成果，有序有效恢复正常生产生活秩序，为打赢大上海保卫战奠定坚实基础。

疫情防控是“国之大者”。今年3月份以来，新冠肺炎疫情总体呈现流行范围广，规模性疫情与散发疫情交织，外溢病例及续发疫情多发等特点。上海更是经历着严峻考验，4月13日单日新增阳性感染者数一度达到27605例。疫情就是命令，防控就是责任。坚持“动态清零”总方针，经过党员干部群众艰苦不懈的努力，5月15日上海单日新增阳性感染者数首次降至1000例以内。而今上海全市16个区都已实现社会面清零，再次表明“动态清零”符合中国实际，是维护人民生命健康安全的“法宝”。

以快制快，是“动态清零”的精髓。目前主要流行的奥密克戎变异株具有传播速度快、隐性感染和轻症病例比例高等特点，研究显示上海本轮疫情BA.2毒株传播速度比BA.1还快66%。时间就是生命，与病毒赛跑就是与时间竞速。只有以快制快、抢抓时间，及时转运阳性感染者和密接者，才能在最大程度上避免造成大范围传播。“动态清零”，就是要以抓早、抓小、抓基础为基点，提升疫情防范和早发现能力。以快制快，“动态清零”抓住了病毒“七寸”，也做到了“疫情发现一起、扑灭一起”。

精准防控，为“动态清零”的要旨。疫情防控，贵在精准。高效有序的“核酸+抗原”检测，划分封控区、管控区、防范区的分级分类防控管理等等，“动态清零”中这些都已经被实践证明是防控疫情的有效方法。压紧压实“四方责任”，抓实抓细防控措施的“最后一百米”，坚持区域核酸筛查与常态化核酸检测相结合……当前，北京也正从疫情防控的各个环节持续发力，全力打好“快、严、准、实”组合拳。进一步提高科学精准防控水平，不断地优化疫情防控举措，防控工作将更有针对性、更具实效性。

科学处置，显“动态清零”成效。疫情防控常态化以来，坚持科学精准、动态清零，我们快速有效地处置了多起局部地区聚集性疫情。比如，山东3月29日就宣布自2月底以来的这波疫情实现社会面动态清零，复工复产进入“快车道”。2021年，坚持“动态清零”总方针，中国更是有效处置了几十起聚集性疫情。这些都足以证明，“动态清零”是经得起历史检验的，是科学有效的。坚持“动态清零”，正在用更小成本在更短时间内控制住疫情，以良好的防控成效保障经济社会持续健康稳定发展。

坚持就是胜利，坚持才能胜利。当前，全球疫情仍处于高位，我国疫情也呈现点多面广、规模化与散发聚集性疫情并存、多点多源多链等特点。防控实践充分证明，“动态清零”符合中国实际，中国也有基础、有条件、有能力坚持“动态清零”总方针。在“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，必须克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，毫不动摇地坚持“动态清零”总方针，全面动员、全面部署，以时不我待的精神、分秒必争的行动抓实抓细疫情防控各项工作，坚决打赢疫情防控这场大仗硬仗。

（作者：杨飞，系陕西省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员）