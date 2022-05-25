北京采取更彻底措施打好主动仗（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月24日电 （记者朱竞若、王昊男）24日上午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组、首都严格进京管理联防联控协调机制召开会议指出，当前全市仍有零星散发病例，防控形势依然严峻复杂；要落实国务院联防联控机制部署要求，保持每日清零的状态刻不容缓，以快制快；紧盯社会面病例，采取更加彻底的措施，以更快速度同步推进追阳、管控、流调、判密、转运等各环节工作；坚决阻断传播风险，尽快实现社会面清零。

当前，北京正按照“快、严、准、实”的要求，管好环节，注重细节，以每日清零的标准，以更加坚定果断的措施，防集聚、防松劲、防死角、防反弹，打好疫情防控主动仗。

从当前疫情防控需要出发，北京部分涉疫重点区域正实行居家办公。为进一步减少人员流动，让社会面静下来，北京对居家办公提出具体要求。在全市划定的居家办公区域内工作或居住的人员，除承担防疫任务、城市运行、公共服务人员外，实行居家办公。区域内单位确需到岗的，按照不高于30%控制到岗率，实行单位居住地“点对点”闭环管理。居家办公人员，非必要不流动、不聚会、不串门、不出游、不扎堆。单位要担起主体责任，坚持“谁管理、谁负责”。同时，人力资源部门、劳动仲裁机构、各级工会要进一步加大对企业用工管理指导，维护劳动者合法权益，妥善解决工作时间、劳动报酬、休息休假等相关问题。

已发现病例中，涉及多名单位内部保安、食堂、运维等服务保障人员。为加强疫情期间单位服务保障人员防疫管理，在24日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建发布了明确单位主体责任、建立人员信息台账、落实日常管理制度、严控人员流动聚集、加强集体宿舍管理、加强人员培训教育等六项具体措施。

23日15时至24日15时，西城区新增1例无症状感染者，轨迹涉及菜市场等公共场所。“超市、菜市场等公共场所相对密闭、人群聚集，存在较大疫情传播风险，是社区疫情防控的重点和难点，以往多起疫情都是在这些场所传播和感染的。”北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组专家组组长吴浩表示，各社区（村）应严格落实公共场所防疫管理，强化环境卫生整治、加强消毒消杀等防疫措施；市民在前往此类场所采购时也要严格做好个人防护。他建议，要就近选择购物点，配合做好测温亮码等防疫措施，采购时要全程佩戴口罩，采购后使用过的口罩要丢入专用垃圾桶，及时做好双手及物品外包装消毒。

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 04 版）