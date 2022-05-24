国家卫健委：十八大以来累计帮助近1000万个因病致贫返贫家庭成功摆脱贫困

脱贫攻坚是我国实现全面建成小康社会目标的重大任务，健康扶贫是打赢脱贫攻坚战的关键战役。今日，国家卫生健康委召开“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会，介绍党的十八大以来健康扶贫工作成效以及与乡村振兴有效衔接工作进展，并答记者问。

全面实现农村贫困人口基本医疗有保障

会上，国家卫生健康委乡村振兴办主任、财务司司长何锦国介绍，党的十八大以来，国家卫健委深入实施健康扶贫工程，全面实现农村贫困人口基本医疗有保障，累计帮助近1000万个因病致贫返贫家庭成功摆脱贫困，取得显著成效。具体包括以下四个方面：

一是全面消除乡村医疗卫生机构和人员“空白点”，基本实现农村群众公平享有基本医疗卫生服务。明确基本医疗有保障目标标准，历史性解决了部分地区的基层缺机构、缺医生问题，实现农村群众有地方看病、有医生看病，常见病、慢性病基本能够就近获得及时治疗。

二是脱贫地区县级医院服务能力实现跨越式提升，城乡医疗服务能力差距不断缩小。将加强县医院能力建设作为主攻方向，实现每个脱贫县至少有1家公立医院，98%的脱贫县至少有1所二级及以上医院，脱贫地区县医院收治病种的中位数已达到全国县级医院整体水平的90%，越来越多的大病在县域内就可以得到有效救治。

三是因户因人因病精准施策，帮扶措施落实到人、精准到病。建立全国健康扶贫动态管理信息系统，对贫困患者实行精准分类救治。截至2020年底，累计救治2000多万人，曾经被病魔困扰的家庭挺起了生活的脊梁。

四是重点地区重点疾病防控取得历史性成效。坚持预防为主，实施重大传染病、地方病防治攻坚行动，长期影响人民群众健康的艾滋病、包虫病和地方病等重大疾病得到有效控制，为全面推进健康中国建设奠定基础。

全面改善贫困地区医疗卫生机构设施条件

何锦国表示，增强贫困地区医疗卫生服务供给能力是健康扶贫的重点任务之一。脱贫攻坚以来，持续加大了政策、资金、项目的支持力度，补短板、强弱项，全面改善贫困地区医疗卫生机构设施条件，全面提升服务能力。具体包括三个方面的主要措施：

一是投入力度不断加大。脱贫攻坚期间，中央财政累计投入资金1.4万亿元，支持脱贫任务重的25个省份卫生健康事业发展，同口径年均增长11.6%，还专门设立了832个贫困县医疗服务能力提升项目。中央预算内投资对贫困地区建设项目实行“应纳全纳”，累计安排中央预算内投资1700多亿元，支持贫困地区所在省份15万多个医疗卫生机构的项目建设。

二是政策供给不断强化。在卫生健康专业人才的培养、招聘、使用和激励保障各个环节，持续增加政策供给。免费培养农村订单定向以学生，补充到农村基层。适当放宽艰苦边远地区县级及基层医疗卫生机构公开招聘人才的年龄、学历等条件，进一步拓宽人才入口关。实施全科医生特岗计划，累计招聘3000多名全科医生，派驻到乡镇卫生院工作。通过允许医学专业高校毕业生免试申请乡村医生执业注册，持续巩固乡村医生队伍，不断提升乡村医生队伍整体水平。

三是优质资源持续下沉。对县级医院，组织1007家城市三级医院与1172家贫困县县级医院结对帮扶，11.8万人次的医务人员蹲点基层服务，着力传、帮、带。对乡村两级，通过“县管乡用”“乡聘村用”以及巡诊、派驻等灵活方式，解决乡村两级机构缺乏合格医务人员的问题。全国累计支援乡村两级医务人员近10万人。远程医疗覆盖所有贫困县并且向乡镇卫生院延伸，促进优质医疗资源向基层下沉。会同工信部开展互联网+健康扶贫应用试点，充分利用信息化技术手段，提升健康扶贫质量和成效。