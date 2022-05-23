国家卫健委：核酸检测依然是检出新冠病毒的一个关键技术手段

人民网北京5月23日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，近期出现了多例核酸假阳性情况，为什么出现这种情况？

对此，医政医管局监察专员郭燕红表示，核酸检测是非常专业的一项技术，近几年，受到了社会公众的高度关注，也慢慢走近了普通人的身边。核酸检测是诊断新冠病毒感染的金标准，它的阳性检出时间早、准确度高，是国际公认的成熟的病原体的一项检测技术，利用核酸检测可以尽早发现感染者，锁定感染范围，在疫情防控工作中起到了“前哨”的关键作用。根据核酸检测结果进而采取防控措施，来切断传播途径，对于实施“四早”，落实好“外防输入，内防反弹”和“动态清零”的总方针，具有非常重要的作用。

郭燕红表示，据专家介绍，尽管核酸检测的特异性是100%，但是在实际工作中，实验室可能会因试验过程以及操作造成的一些污染而导致假阳性。由污染导致的假阳性，它的污染来源一般分为两个方面，一方面是扩增产物的遗留污染，在大规模核酸检测的过程中，由于样本量大，采取的又是“停人不停机”的连续工作方式，因此每轮扩增检测之间的清洁有可能不到位。同时也无法保证每个扩增管都是密闭的，就有可能造成假阳性。另外，检测过程中样本之间可能会发生交叉污染，比如说有阳性样本或者所用的质控品污染了本来是阴性的样本，会出现由于交叉污染造成的假阳性。此外，有个别实验室包括技术人员没有严格按照规定的工作程序进行操作，也会造成假阳性的结果。

“这些情况其实都不意味着核酸检测面对奥密克戎毒株的敏感性有所下降。核酸检测依然是检出新冠病毒的一个关键技术手段。”郭燕红强调。

郭燕红说，为了最大限度地避免出现“假阳性”，要求各检测机构要进一步落实核酸检测的技术指南和工作规程的要求，特别是要做好质控管理。质控包括室内的质控和质间的质评，特别是针对一些容易发生问题的环节，要强化工作要求和措施落实，严格落实实验室环境的清洁消毒，降低实验室污染的可能。当实验室出现阳性结果异常增高的情况时，必须要认真梳理工作流程、分析可能原因，特别是要排除因为操作或者是实验室污染所造成的假阳性的可能，并加强环境仪器设备和工作台面消毒、清洁的频次，最大限度减少实验室污染。此外，要求要合理安排好工作人员的班次，避免大家过度疲劳，而导致工作过程中的疏漏。在加强做好室间质评工作的基础上，进一步加大对核酸检测机构的监督检查力度，特别强调要依法执业，严格检测质量。对于违法违规行为，要坚决进行严肃查处，并在全国进行通报。