3岁孩子每天戴牙套24小时 “整牙热”该降降温了

● 有医生认为，儿童在8至10岁时，上颌骨发育最活跃，是做前方牵引治疗骨性反颌的最佳时机，此时矫正事半功倍

● 目前市面上的商业性儿童口腔机构，水平参差不齐。有的商家为了吸引客户，刻意制造焦虑，拿越早矫治越好的营销话术来误导家长，不仅导致牙齿矫正日益低龄化，还导致医疗纠纷、医疗事故屡屡出现

● 对于部分虚假宣传、兜售“牙齿矫正焦虑”、侵害消费者权益的商家，监管部门应采取严厉措施予以整顿，打击社交媒体上的虚假文案，督促医疗机构规范经营，禁止违规操作。可以探索制定儿童牙齿矫正治疗标准，厘定适合矫治的年龄段，除非特殊情况，严禁违规实施牙齿矫正治疗手术

发现宝宝有些“地包天”，福建福州居民梅女士在当地一家连锁口腔诊所矫正科医生的建议下，给3岁的孩子戴上了活动矫正器。

随着口腔正畸风靡一时，梅女士此举并不奇怪。《法治日报》记者近日咨询了北京、天津等地6家连锁口腔诊所得知，为两三岁孩童咨询和做口腔正畸的家长近年来越来越多，幼童矫治疗程报价一般在3500元至六七千元，如果治疗周期长并采用隐形矫正器等，所需费用可能达数万元。有的口腔诊所甚至建议一岁半的儿童佩戴矫正器。

这一现象背后，是家长的“颜值焦虑”和商家的营销话术。比如，有的商家宣称，牙颌畸形越早治疗，花费的时间和金钱成本越低，效果好、不复发。

事实果真如此吗？儿童牙齿正畸过早矫正会产生哪些影响？带着这些问题，记者进行了采访。

儿童矫治增多

辩证看待需求

见宝宝戴着矫正器很不舒服，梅女士心疼不已，缩短了佩戴时间。一个月后复查结果显示，没有一点效果。医生见状，便要求孩子必须一天24小时佩戴矫正器，并解释说“刚开始戴，吃东西肯定会痛，会有些困难，适应了就好了”，同时建议先佩戴矫正器半年，每个月复诊一次。

某口腔诊所的客服人员告诉记者：“早期矫治可以预防孩子变成骨性包天，帮助面部正常成长，一般来说3至5岁就可以进行治疗，而且效果比较好。如果是先天性反颌，孩子在6至8岁和12至17岁还要继续进行两个周期的治疗。”

那么，两三岁的孩子到底能否进行口腔正畸？低龄幼儿进行口腔正畸是否安全呢？

北京中日友好医院主任医师徐宝华结合国外调查结果研究发现，儿童在8至10岁时，上颌骨发育最活跃，是做前方牵引治疗骨性反颌的最佳时机，此时矫正事半功倍。

也有医生认为，对于不良习惯以及发育性畸形，如小下巴、面部左右不对称、严重的龅牙和严重的牙齿拥挤不齐、面部肌肉功能异常，这些均影响面部骨骼的正常发育和口腔功能，只要孩子配合，越早矫正效果越好，但一般还是要在3岁之后。

安徽省宿州市王标口腔门诊口腔正畸科医生王林向记者介绍，口腔问题因患者个体差异、症状不同而异，牙齿矫正的时间往往在几个月甚至一年以上。家长应当从小定期带孩子做口腔检查，或者在发觉孩子牙齿生长有问题时及时向医生了解情况和最佳治疗时机。过早矫正可能会直接影响乳牙的发育、恒牙的替换，过晚矫正可能导致面部明显畸形，影响口腔功能和健康。

“如果孩子的牙齿只是轻微错颌，一般而言没太大影响，让其自然生长就会变得正常。如果孩子是因为不良习惯，比如咬笔头、啃手指甲等导致牙齿错颌，家长需要纠正并监督孩子改掉这些不良习惯；如果难以改变习惯，一般建议家长选择功能性矫正进行早期预防性矫正。”王林说，这种功能性矫正不会采用钢丝牙套，能减少对儿童牙齿的损伤，佩戴时也比较舒适，不会有强烈的口腔异物感。

营造焦虑氛围

水平参差不齐

天津市河东区居民李女士有一个正在上小学二年级的女儿。今年4月，李女士发现孩子所在班级有不少学生都戴着牙套，便琢磨着给女儿也买个矫正器让她“变美”。

记者在采访中发现，一些家长关注牙齿正畸的动力不仅是让口腔更健康，还会考虑美观。在“颜值经济”的影响下，再加上各类App内种草笔记、商家宣传等，容貌焦虑已经“卷”到了牙齿上，一口整齐的大白牙成了当下高颜值的标配。

一些商家抓住家长的这种心理，鼓吹“牙颌畸形越早治疗，花费的时间和金钱成本越低”“基本不复发”“长得好看才会被人喜欢”等。

在中国卫生法学会常务理事、北京华卫律师事务所副主任邓利强看来，商家的这些营销话术是导致口腔正畸市场过度低龄化的重要原因之一。

“儿童的心智尚未成熟，如果过度追求所谓的‘美’，未来可能会形成畸形审美观，这不利于孩子的成长。另外，考虑到对幼儿的人道关怀和正畸过程可能对幼儿产生的心理影响，也不倡导一味进行过早矫治。”邓利强说。

此外，王林提醒，牙齿正畸和整形是两码事，正畸是医疗行为。但不可否认的是，经过矫正后，一个人的面部形态往往会得到改善，正面和侧面、下巴线条等较之前可能都有所不同。

据艾媒网数据，过去5年，中国口腔医疗行业市场规模年均增长率为16%，至2020年，市场规模已超过一千亿元，同比增长7.8%，预计到2035年，口腔医疗市场规模将达到1万亿元。

但在口腔医疗行业高速发展的同时，目前国内牙齿正畸市场上的专业正畸医生数量非常稀少，缺口极大。

灼识咨询今年4月11日发布的《2022年全球及中国隐形矫治行业蓝皮书》指出，以2020年的数据为例，美国约有158400名全科牙医及10800名正畸医生，相当于每10万人中有47.8名全科牙医及3.3名正畸医生。

对比来看，中国约有277500名全科牙医与6100名正畸医生，相当于每10万人中仅有19.5名全科牙医及0.4名正畸医生，显著低于口腔医学较为发达的国家，缺口极大。

记者采访发现，口腔正畸市场中还存在机构虚假宣传、低价诱导消费等问题。

记者在某社交平台发表“想要为孩子进行口腔正畸”的评论后，很快便收到某口腔诊所客服助理免费矫正牙齿的私信，称凡是有牙齿不齐、龅牙、“地包天”、牙齿稀疏等问题，都可以来店参加免费体验矫正方案活动，包含口腔全景侧位拍片和口腔CT，数字化口扫分析，提前预知矫正后效果，还有正畸专家一对一面诊。

但记者进一步咨询后得知，需要通过分期付款才能参加这项活动。还有多位网友在第三方监督平台投诉称，该诊所还有很多没听过的项目需要收费。

在一些社交平台，记者发现还有些机构通过招募流量博主宣传推广隐形牙套产品，发布使用体验和正面评价来吸引顾客。其中一些博主发布的图文内容最后被证实是根据宣传文案虚假编撰的。

上海市市场监督管理局发布的行政处罚信息显示，2020年12月16日，上海趣摩文化传播有限公司与正雅齿科签订了《服务订单》，约定于2020年12月15日至2021年2月10日，正雅齿科通过上海趣摩文化传播有限公司随机招募400名流量博主在某电商平台App上宣传推广其销售的隐形牙套产品。

多位受访的业内人士指出，随着口腔正畸低龄化趋势日盛，一些资质有问题、涉嫌虚假宣传的口腔诊所很可能成为儿童正畸时选择的机构，如此将会给儿童带来极大风险。

“目前市面上的商业性儿童口腔机构，水平参差不齐。有的商家为了吸引客户，刻意制造焦虑，拿越早矫治越好的营销话术来误导家长，不仅导致牙齿矫正日益低龄化，还导致医疗纠纷、医疗事故屡屡出现。”邓利强说。

树立正确观念

协力解决问题

如何给过度低龄化的口腔市场降温？

北京大学医学人文学院教授王岳向记者介绍，儿童正畸的低龄化和之前国家整顿的生长激素滥用问题类似，这两类医疗乱象的本质都是过度医疗，即违反诊疗规范对患者实施不必要的治疗行为。

“对于过度医疗行为，一方面要对违法者进行相应惩戒；另一方面，医疗行业协会有关专家要对这种医疗乱象及时反馈，通过社会传媒进行正面反映和宣教，让公众意识到过早或过度对儿童进行正畸治疗，可能对孩子产生副作用和不利后果。”王岳说。

2021年8月1日，中华口腔医学会发布声明称，强烈反对和抵制无医疗资质的人员从事口腔美容活动，明确指出对牙齿的处置属于医疗行为，不存在“非医疗美牙”的概念，直指口腔美容的合规性，引起广泛关注。

近日，国家卫健委发布《关于开展2022年度全国民营医院专项巡查行动的通知》，要求自2022年3月起，组织开展为期1年的全国民营医院专项巡查行动。江苏省也出台了《商业广告代言行为监管执法指南》，禁止以“种草”变相发布广告。

邓利强认为，医疗机构应该遵循医疗标准和规范，将患者的健康利益放在首位，严格遵守科学治疗原则。对于部分虚假宣传、兜售“牙齿矫正焦虑”、侵害消费者权益的商家，监管部门应采取严厉措施予以整顿，打击社交媒体上的虚假文案，督促医疗机构规范经营，禁止违规操作。可以探索制定儿童牙齿矫正治疗标准，厘定适合矫治的年龄段，除非特殊情况，严禁违规实施牙齿矫正治疗手术。

“只有消费者、经营者、监管者共同努力，才能解决口腔正畸市场过度低龄化的问题。”邓利强说。（张守坤、陈磊）