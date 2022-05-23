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上海分阶段做好社区防控（抓细抓实各项防疫工作）

2022年05月23日08:13 来源：人民网－人民日报

　　本报上海5月22日电  （记者曹玲娟）在22日召开的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹说，接下来，上海将分两个阶段进一步做好社区疫情防控工作。

　　第一阶段，从目前至5月31日，不断缩小封控区和管控区范围。第二阶段，全市实施疫情风险地区划分，若区域内无封控区、管控区，则该区域可视作为低风险地区，解除防范区。

　　在“三区”管控措施方面，封控区封闭管理期间实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。管控区实行“人不出小区（单位），严禁聚集”。防范区实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集规模”。

　　根据“抗原+核酸”组合筛查结果，5月21日，上海共划分封控区2051个，涉及人口数约51万人；管控区9742个，涉及人口数约177万人；防范区59650个，涉及人口数约2100万人。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 02 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


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