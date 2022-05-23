当前，全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性。面对国内疫情点多、面广、频发的特点，我们必须毫不动摇坚持“动态清零”总方针，科学防治、精准施策，从立法、执法、司法、守法各环节发力，全面提高依法防控、依法治理能力，为疫情防控工作提供有力法治保障。

依法防控，离不开健全完备的法律体系。当前，我国已经构建起包括传染病防治法、突发公共卫生事件应急条例、疫苗管理法等在内的公共卫生法律法规体系，为核酸检测、开展流调、信息发布乃至维护市场稳定、保障劳动者合法权益等提供了坚实的法律支撑。同时，根据新形势、新情况，我国积极推动传染病防治法等相关法律的修订工作，进一步增强法律的现实针对性。

“天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”全民守法是依法防控的重要一环。当前，一些违反法律法规，不配合甚至破坏防疫的行为时有发生，妨碍着疫情防控大局。极少数确诊病例故意隐瞒行程轨迹和接触史，造成疫情传播扩散；一些营业场所未执行体温检测、扫码登记、环境消杀等规定，造成聚集性感染；个别网民传播散布涉疫不实信息，扰乱公共秩序……对此，需要筑牢群防群治的人民防线，引导广大人民群众丰富法律知识、增强法治意识，支持和配合疫情防控工作。

知法才会守法。提升人民群众的相关法律知识储备，是依法防控的一个重要课题。各地区各部门需要将涉疫法治宣传与日常防疫工作相结合，加强疫情防控法治宣传，引导公众积极配合相关部门的防控举措，依法履行各项法律义务。一方面，积极创新手段，做好疫情防控中相关法律知识的普及。另一方面，将警示教育作为普法的重要内容。比如，在加大对各类妨害疫情防控行为执法司法力度的同时，及时向社会各界发布涉疫违法犯罪典型案例，起到警示犯罪、教育引导的作用。

懂法更要用法。疫情防控期间，需要更好发挥法治的指引作用，让群众知悉哪些可为、哪些不可为。对每个人来说，面对疫情，积极学习、遵守传染病防治法等法律法规，配合和支持防疫工作，既有助于维护自己的生命健康与合法权益，也能为疫情防控增添力量。要积极主动学习涉疫法律知识，增强法治意识，做到知法懂法，自觉守法用法护法。

疫情防控事关亿万人民生命安全和身体健康，也是人人有责、人人参与的全民行动。全社会共同营造尊法守法护法的良好氛围，依法科学有序防控疫情，才能筑牢法治堤坝，凝聚起战胜疫情的磅礴力量。

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 05 版）