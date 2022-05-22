新华快评：按要求把自己管好是疫情清零的基础

21日的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，通报了两名感染者隐瞒曾到访“当前北京市疫情处置重中之重”的岳各庄批发市场的情况。这种做法不仅危害自身健康，没有履行疫情防控的个人责任，更增加了疫情传播风险。当前，首都疫情防控正处于逆水行舟、不进则退的关键时期，防控形势严峻复杂，应该认清，每个人按要求把自己管好是疫情清零的基础。

此轮疫情以来，北京市坚持“动态清零”总方针，经过近一个月艰苦的战“疫”，有效遏制了疫情蔓延势头，避免了大规模疫情发生。但近一段时间以来，新增病例持续在“两位数”徘徊，疫情形势依旧严峻复杂。

据北京疾病预防控制中心分析，社会面之所以仍有新增病例，原因有三。一是考虑到经济运行和民生保障，社会面仍保持一定的人员流动性，加大了疫情防控难度。二是一些单位、企业、个人未严格履行“四方责任”，导致出现多起聚集性疫情。三是奥密克戎毒株隐匿性强、传播速度快，感染者早期多数症状轻微，不容易引起警觉。

对于加剧疫情传播风险的人为因素，公安机关依法立案侦查。21日通报，初步查明中铁十一局三公司某项目乙方施工负责人员刘某某，通过隐瞒行程、违规解除健康宝弹窗等方式多次跨区活动，造成疫情扩散传播重大风险，涉嫌妨害传染病防治罪。向社会公布这些案例，意在警示公众，非常时期必须慎微慎独，抗击疫情必须慎终如始。

夫祸患常积于忽微。病毒乘虚而入的地方往往就是“四方责任”落实不到位的地方，只有每个人按要求把自己管好，守好自己一家的门、规范自己的行为，才能在全社会形成责任共同体，筑起抗击疫情的铁壁铜墙，巩固来之不易的疫情防控成果，帮助城市尽快实现动态清零。（记者丁静)