“中国荔乡”广东茂名贡园“荔王”树果拍出188万元天价

20日，“中国荔乡”广东茂名高州市在根子贡园举行荔枝古树采摘权拍卖会，“荔王”树果拍出188万元天价。

据了解，高州市已有长达2000多年的荔枝种植历史，早在隋朝就是著名的荔枝之乡，贡园位于根子镇柏桥行政村岭腰自然村，面积约80亩，成园于隋唐年间。该园是广东、广西、海南等省扩种荔枝的母本园之一，被誉为“活的荔枝博物馆”。园中现存500年以上树龄的荔枝树39棵，其中1000年以上的9棵，最老的一棵白糖罂荔枝树树龄1300多年，周边有连片荔枝林3000多亩。

由于贡园内的年份古荔具有历史悠久、口味独特以及文化底蕴深厚等特点，近年来一直是远近客商争相整树采购的对象，去年“荔王”拍卖价168万元。

今年“荔王”古荔枝树鲜果采摘权获得者邓博文称：“拍卖前曾找当地荔农预估了一下今年‘荔王’的产量，大约有三百多斤。‘荔王’作为荔枝‘活化石’代表着历史悠久的荔枝文化，同时通过拍卖活动还可以支持家乡公益事业发展，是一件很有意义的事”。

贡园不远处是干净雅致的村居民舍，记者现场看到家家户户门前都种有荔枝树，荔农们正在为即将到来的荔枝成熟季做忙碌的准备。村民李姨告诉记者，每年贡园荔枝拍卖，吸引大量游客慕名前来，村中停车场不够用，道路两旁也停满车辆。李姨说，作为荔枝专业村，岭腰村环境优美，荔农们生活幸福指数非常高，尤其到了荔枝成熟季，到处都是游客，村民们除了卖荔枝还会售卖土特产，有想法的年轻人还办起特色农产品企业，收入相当可观。

据悉，根子镇作为“中国荔枝第一镇”，“贡园”荔枝已经成为当地兴旺荔枝产业、助力乡村振兴的一面旗帜。目前，全镇设有邮政、顺丰、德邦三个冷链处理中心，冷链仓储库容达到9000立方米，水果加工能力达到1.2万吨/年，果蔬流通量达12万吨/年。(完)