中医药发挥独特优势“防、治、康”全程助力抗疫

“未病先防、既病防变、瘥后防复”的“治未病”理念，是中医药应对重大疫情的有力武器。近期，多地在抗击新冠肺炎疫情过程中，坚持中西医结合、中西药并用，中医药全程介入、深度参与防控救治，在“防、治、康”各个阶段都发挥了独特优势和重要作用。

未病先防，运用中医药早期进行干预，能够尽快筑起“中医药防疫屏障”。

山东省卫生健康委副主任牟善勇介绍，在本轮疫情中，山东省面向集中隔离人员等重点人群，实施中医药干预方法，确保隔离点“点开药到”；方药用于全省密接、隔离、工作人员等重点人群。截至5月12日共为全省1703个隔离点配送中药干预方剂累计283.1万服，中成药29.3万人次，有效降低了发病率。

中医药干预也是上海近期疫情防控的十大攻坚行动之一。在本轮疫情初期，上海市卫生健康委、市中医药管理局便对隔离点及重点封控区域人群采取中药干预。

上海市新冠肺炎医疗救治专家组成员张炜介绍，针对上海本轮疫情发病的核心证候，专家组拟定了防疫代茶饮的药方，还联合国家中医疫病防治基地拟定了“扶正抗疫方”，适用于高风险和重点人群的加强干预。

轻不转重，重不转危，中医“既病防变”的指导思想有助于集中更多力量抢救危重症患者。两年多来的抗疫实践也表明，发挥中医药独特优势，坚持中西医结合、中西药并用，能够有效降低转重率和病亡率。

牟善勇介绍，在本轮疫情中，山东省优化中医药诊疗方案，通过省级中医药专家巡回指导和远程会诊、派驻专家到定点医院指导中医药救治工作、确诊病例“一人一方”“每日中医查房”和配备管床中医师等措施，规范化开展中医诊疗，形成了中西医优势互补、“1+1>2”的救治合力。

在有高危因素患者和重症患者的救治中，多地注重中医药的早期介入和中西医结合治疗的早期应用。

在5月7日的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫生健康委副主任李昂曾介绍，自4月22日以来的北京本轮疫情相关本土病例中高龄或合并多种基础疾病的患者较多。对此，北京市在患者救治中坚持每日多学科专家会诊机制，包括感染、重症、呼吸、中医、影像、检验等学科，对患者进行评估；重视早期治疗及基础疾病治疗，坚持中西医并重，积极探索使用相对成熟的新药、新治疗手段，加强基础护理和关心关爱，提升医疗救治效果。

最新信息显示，截至5月17日15时，北京地坛医院和小汤山方舱医院共收治新冠肺炎感染者1100多例，已有541例患者治愈出院或解除隔离。在院患者除1例合并多种基础病为重型外，其余病情平稳，无危重型病例。

上海市同样重视危急重症患者中西医协同救治，按照“一人一策”原则，对重症、危重症患者开展辨证论治。上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，上海市制定优化老年新型冠状病毒感染中医药救治工作专家共识，加强定点医院重症、危重症中药急救药品配备，组建了一支有传染病救治经验的由全国名中医、上海市名中医和岐黄学者组成的市级多学科中医专家组，并邀请中国工程院院士张伯礼等国家工作组专家，每天举行市、区定点医院危重病例会诊和讨论，开展中西医联合查房。

对于新冠肺炎患者而言，康复与治疗同等重要。而实行全过程中医药康复，能够促进患者功能恢复，有效减轻医务工作者和社会公众的心理压力。

据介绍，针对确诊病人呼吸道感染和心理恐惧焦虑，以及部分转阴患者出院后仍有乏力、气虚等症状，山东省通过专门的中药制剂、身心调适方案和非药物疗法综合手段，加快促进患者功能恢复，并通过中医师进驻、“12355”服务热线等方式，为社会公众提供心理咨询和中医健康指导等服务；上海市印发了新冠病毒感染恢复期中医康复方案，为患者居家康复和医疗机构提供康复服务提供指导和参考。