各地可根据需要开展常态化核酸检测（抓细抓实各项防疫工作）

国家卫生健康委医政医管局负责人日前表示，核酸检测在历次成功处置聚集性疫情中发挥了重要作用，各地可结合本地疫情防控需要，开展常态化核酸检测工作。

在疫情防控各项措施中，核酸检测是迅速发现传染源、锁定管控目标，进而采取隔离等措施切断传播途径的关键有效手段。尤其在今年以来有效应对吉林、上海、北京的奥密克戎变异株疫情过程中，核酸检测的作用更加凸显。因此，必须坚定不移地实施以核酸检测为中心扩大预防策略，才能更好更有效地应对疫情。

目前，多个城市和地区已经陆续探索实施常态化核酸检测工作，比如深圳、杭州、大连、合肥以及江西省、湖北省多个城市。这些城市根据本地实际，合理布局核酸采样点，组织市民最短48小时、最长7天进行一次核酸检测，总的来看运行稳定，取得了较好成效。

常态化核酸检测是根据当地疫情防控需求决定的，并非要求所有城市均建立步行15分钟核酸“采样圈”，主要是集中在输入风险较高的省会城市和人口千万级城市；也并非要求所有人群均48小时检测一次，具体检测频次由当地根据疫情发生发展情况和防控需要，因时因势确定。

为了确保核酸检测结果准确可靠，国家卫健委主要采取了以下措施：

一是严格检测资质准入。加强基因扩增检验实验室管理，对每一家开展核酸检测的实验室进行准入监管，强化技术人员资格考核，不断健全准入登记，确保进入的机构、人员符合资质要求。目前，全国具有新冠病毒核酸检测资质的实验室约1.3万家，取得核酸检测资格的技术人员15.3万人。

二是严格检测质量控制。在常态化开展实验室室内质量控制工作的同时，国家卫健委组织国家临检中心每月对实验室进行室间质量评价。目前已累计对实验室进行了超过3.8万家次评价。同时，在大规模核酸筛查中，对每一家承担检测任务的实验室派驻质量监督员，全程监督指导其检测工作，确保检测质量。

三是不断优化技术规范。先后制定两版新冠病毒核酸检测技术操作规程，对技术人员、标本单采、标本混采、标本管理、实验室检测、结果报告等全流程作出具体规定。创新开展5合1、10合1、20合1混采检测技术，先后更新了三版人群核酸筛查组织实施指南。

四是重点加强第三方检测机构监管。制定并落实《医学检验实验室管理暂行办法》《大规模新冠病毒核酸检测实验室管理办法（试行）》等文件，定期公布验收合格的机构名单；对出现假阴性、假阳性，甚至出具虚假检测报告的实验室，加大监管力度，依法依规处理。

下一步，国家卫健委将继续加大核酸检测质量监管力度，综合运用好“飞行检查”、定期抽检、公布合格实验室名单等多种方式，持续提高核酸检测质量，为疫情防控提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 04 版）