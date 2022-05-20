上海虹口有支“助老先锋队”（抓细抓实各项防疫工作）

一位独居老人治疗癌症的靶向药和内分泌药告急，四川北路派出所民警闻讯后上门取好医保卡，又垫付了1万多元，把药配好送到老人家中；嘉兴路派出所民警听闻两位九旬老人急需纸尿裤，跑了一个下午，终于在一个商户买到仅剩的两包；欧阳路派出所与辖区4家养老院对接，收集了132位老人的53种购药需求，到药店和社区医院集中采购……这样的情形，最近一个多月里，上海市公安局虹口分局的公安干警没少经历。这些平日里忙于破案追凶、维护秩序的民警，疫情期间有一个共同的名字：“助老先锋队”。

虹口区是上海市人口密度最大、老龄化程度最高的区之一，60岁以上纯老家庭4.4万余户，独居老人1.6万多人，其中80岁以上老人占35%。为解决老年人群体买菜难、配药难问题，虹口分局各派出所300多名党员民警成立了9支“助老先锋队”，与1635名高龄老人结对，开展全覆盖上门走访，给老人及家属留下联系方式，提供24小时服务。

巴林路60弄小区与曲阳路派出所仅一墙之隔，居民中70岁以上老人高达40%。内勤民警董瑞了解到小区老人的物资供应困难，便主动把小区500多人的米面油盐肉蛋菜等需求担在肩上，前后13次帮助协调购买价值7万多元的生活物资。

四川北路街道一座牛奶配送站因封控无法继续为孤寡老人等送奶上门，四川北路派出所立即与配送公司对接，派出“助老先锋队”前往位于浦东的仓库取回牛奶，再将准备好的果蔬和牛奶分装打包，逐一上门送至困难老人手中。

在虹口区，各派出所值班民警每日对辖区内重点帮扶老人进行电话回访，汇总发布需要解决的困难和问题，由“助老先锋队”领取完成。截至目前，“助老先锋队”已回应解决各类涉老求助2200多起，为老人提供送餐、送医、送药等各类帮扶3200多人次。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 04 版）