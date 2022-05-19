维立西呱片上市 慢性心衰患者迎新治疗选择

人民网北京5月19日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，近日，国家药监局通过优先审评审批程序批准维立西呱片（商品名：唯可同/Verquvo）上市，为症状性慢性心力衰竭成人患者提供了新的治疗选择。

据悉，维立西呱片适用于近期心力衰竭失代偿经静脉治疗后病情稳定的射血分数降低（射血分数<45%）的症状性慢性心力衰竭成人患者，以降低发生心力衰竭住院或需要急诊静脉利尿剂治疗的风险。

另外，维立西呱是一种可溶性鸟苷酸环化酶（sGC）刺激剂，通过直接刺激sGC，增加细胞内cGMP的水平，从而松弛平滑肌和扩张血管。

资料显示，心力衰竭指的是严重的心功能不全，即心脏的收缩功能和（或）舒张功能发生障碍。它是一种状态，属于器官衰竭的一种，是基于某些心脏病变本身逐步加重而形成的，可急性起病、可慢性发展。

慢性心衰是由于慢性心脏病变和长期心室负荷过重，以致心肌收缩力减损，因心血液排出困难，静脉系统瘀血，而动脉系统搏出量减少，不能满足组织代谢需要的一种心脏疾病。