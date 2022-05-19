社区如何提升防控能力？“无疫小区”如何建？——国务院联防联控机制专家进行解答

新华社北京5月18日电（记者宋晨）近日，我国新增本土确诊病例和无症状感染者继续下降，但有的地方本土传播尚未完全阻断，疫情防控形势依然严峻复杂。社区如何提升防控能力？“无疫小区”如何建？国务院联防联控机制有关专家作出权威解答。

国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，社区是防控的前沿阵地，是第一道防线，是各项防控措施落实的最基本单元。

“划分封控区、管控区、防范区并采取不同的防控措施，是精准、行之有效的处置办法。”国家卫生健康委应对新冠肺炎疫情社区防控专家组组长、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩说，针对奥密克戎变异株的新特点，有关部门正进一步加快封、管、控的时间，同时采取临时管控措施，通过快管快筛的策略防止风险外溢，当风险解除后就快速解除。

根据各地情况不同，防控策略措施也在不断优化，各地正在更多使用信息技术手段，例如在公共场所普遍推行了场所码、电子围栏等技术，提高社区防控的效率。

5月16日，在北京市朝阳区建外街道北郎社区一处核酸检测点，来自民航总医院的医护人员李雪清（右二）为居民进行核酸采样。（新华社记者鞠焕宗 摄）

吴浩表示，社区防控做到“四早”，要发挥我国的制度优势，压实四方责任，构建群防群控局面。

进一步提升社区防控能力，梁万年认为有几点要落实——

一是做好应对不同流行态势下、不同防控状态下的应急预案；二是广泛开展创建“无疫小区”工作；三是压实社区内企事业单位责任，提前布局防控措施；四是对重点人群、地区、单位给予更多关注。

5月15日，在北京市海淀区中关村街道三才堂水清木华园小区设置的缓冲区，工作人员准备为小区居民运送订购的物资。（新华社记者任超 摄）

如何创建“无疫小区”？吴浩表示，各地创建“无疫小区”产生了很多经验。创建“无疫小区”包括清零、洁净、健康、关爱、动员和激励六个环节——

清零是指一个潜伏周期内无新增的阳性感染者、无症状感染者，也没有应隔离的密切接触者，所有人员应完成至少一轮全员核酸检测，结果均是阴性。

洁净是指规范清洁消毒，强化重点区域、重点部位的消毒，保持环境的清洁和卫生。

健康是指要遵守防疫要求，引导居民积极参加新冠病毒疫苗接种，主动报告个人涉疫事项，认真配合做好核酸检测，同时加强居民健康教育。

关爱是指在社区内对特殊群体要摸清底数、健全台账，深入了解社区内重点人群的不同情况和需求，明确帮扶内容，实行精准关爱和帮扶。

动员是指充分挖掘社区内部党员志愿者等力量，建立党建引领下的社区群众群防群控工作机制。

激励是指全面推进机关企事业单位和社区干部下沉一线参与“无疫小区”创建，形成建设健康社区的长效机制。

梁万年表示，两年多的防控实践已经证明，做好社区防控，就可以有效阻断疫情传播，尽快实现“动态清零”。