羊胎素“梗”能玩，药就别用了

最近，国内某知名演员的羊胎素“梗”让羊胎素也跟着上了热搜。

在网络平台上，“羊胎素文学”模仿秀被大家玩得不亦乐乎。在娱乐圈中，羊胎素常与“容颜不老”挂钩。那么，羊胎素真能让人永葆青春吗？

“其实，羊胎素就是羊胚胎和胎盘细胞里的一种成分，本质上与蛋白质无异。”天津医科大学第二医院整形医疗美容科主任医师李钢在接受科技日报记者采访时表示，一直以来羊胎素的抗衰美容效果在学界就备受争议，是不可能被正规医院采用的，因此公立医院的整形医美科均无注射羊胎素的医美项目。

羊胎素来自羊胚胎和胎盘

“1931年，瑞士保罗·尼翰医生首次从小羊胚胎中提取到一种鲜活的细胞，并将其注射到一名甲状腺受损的患者体内，成功地挽救了其生命。后来，这位病人于1962年去世，享年89岁。”李钢介绍，这在当时被认为对医学发展有着里程碑式的意义。

从妊娠1至3个月左右的小羊胚胎肝脏中提取活性蛋白质，去除其中所含杂质、热敏感蛋白质及可能导致过敏反应的各类危险因子；而后通过先进的技术对提取的活性蛋白质进行分离处理；最后，采用冻干技术保持这些细胞的活性，羊胎素便这样制成了。“由于，羊胎素中还有一部分活性成分是从羊胎盘中提取的，因此通常所说的羊胎素包括羊胎盘素和羊胚胎素。”李钢表示。

“羊胎素中蛋白质的含量在80%以上，氨基酸含量丰富、种类齐全、配比合理，脂肪含量小于10%。羊胎素含有丰富的卵磷脂、脑磷脂、脂多糖、多种维生素和微量元素。”李钢介绍，羊胎素中还含有转移因子、蛋白质活性因子、胶原蛋白素、有机磷复合物、羊膜酸和核酸化合物等。

自问世以来，羊胎素就被当作能“返老还童”的“神药”，备受爱美人士的追捧，已被制备成多种剂型，主要包括针剂、口服液、胶囊、冻干粉等。其中胶囊和口服液都是通过口服的，不过由于制作工艺等原因它们中的羊胎素含量受到了一定限制。根据提炼技术不同，羊胎素冻干粉可以外用也可以口服。羊胎素针剂属于专业医疗美容产品，对注射环境的要求比较苛刻。

使用羊胎素在我国不合法

在明星光环下，羊胎素的驻颜“泡沫”越吹越大，但其实在学界尚无研究结果支持其抗衰功效。目前国内外关于羊胎素的研究绝大多数是在细胞或是动物层面进行的。在国外，大多数关于羊胎素的研究仅仅涉及最基础的生理作用和药理作用；在国内，关于羊胎素抗衰功能的研究数据则主要来自于一项有关果蝇和大鼠的实验。

“人类和动物的生理机制存在很大差异，‘动物实验证明有效’是无法与‘对人体有效’划等号的。”李钢表示，至今尚无科学合理的临床试验证明羊胎素的安全性和其抗衰的有效性，因此对于人体使用羊胎素会导致何种结果，谁也无法估计。仅凭少量、单一的动物实验结果，不足以支撑羊胎素能够帮助人类抗衰的结论。

不仅没有证据支持羊胎素的抗衰功效，而且使用羊胎素还存在一定风险。李钢认为，羊、人不同源，很多羊携带的细菌、病毒等微生物，人体不具备抗体，一旦出现过敏、组织排异等情况，会产生很大的健康风险。“甚至一旦出现问题被紧急送医后，医生在短时间内可能无法判断问题的来源究竟是人还是羊，导致其无法准确、及时施救。”李钢提示。

除此之外，羊胎素的提取、精炼是一项非常复杂的技术，如今只能在实验室中完成，绝对不可能进行大规模量产，而且活细胞的保存要求极高，经过提纯的羊胎素即便在极为苛刻的环境温度下最多也只能保存6个月，根本不适合长途运输，所以它不可能成为大众消费品。

2015年4月，瑞士医药监管部门在该国全面叫停羊胎素抗衰老疗法。对此，瑞士药物监管局新闻发言人彼得·巴尔兹利在日前接受专访时表示，没有科学证据显示，羊胎素抗衰老疗法有任何抗衰老作用，且该疗法可产生显著的健康风险。

“换言之，在瑞士使用羊胎素已经不合法。在这种情况下，我国是不可能进口该类产品的，所有国内市面上流传的羊胎素都是没有‘名分’的。要想在国内正当使用羊胎素，必须要拿到中国、瑞士的双重批文才可能实现。”李钢说。

2008年8月，国家卫健委就已经在《卫生部关于羊胎盘不得作为普通食品原料使用的批复》（卫监督函〔2008〕322号）中明确表示：羊胎盘含有多种生物活性成分，在我国缺乏广泛食用历史和食用安全证明，不能作为普通食品原料使用。我国的卫生主管部门也自始至终都没有给人体注射羊胎素发过许可证。

目前，公立医院的整形医美科，均无注射羊胎素的项目。“很多私立美容机构曾提供羊胎素抗衰老服务，然而由于价格过高、抗衰老效果不佳，遭到过客户的投诉。”李钢说，“不少顾客反馈，花了大价钱，抱着很大希望，然而外貌却并没有什么改观，感到非常失望。”

抗衰老方案也需个性化订制

抗衰老项目在医美行业中是非常重要的一大类，项目种类繁多，让人眼花缭乱。而且项目种类更新频繁，每隔一段时间，就会出现一个抗衰“新概念”。

“目前，绝大部分的抗衰医疗美容项目都是针对皮肤衰老的三大表现展开的，包括肤色、肤质和形态。”李钢介绍，随着年龄增长，皮肤会出现色素改变，比如色斑、肤色暗沉、蜡黄等，针对这一类色素性的改变，目前的医美项目有皮秒、超皮秒等；随着衰老加重，肤质会出现毛孔粗大、细纹皱纹、粗糙等问题，针对肤质的问题可以通过水光针、微针等经典医美项目，对肌肤进行补水，同时刺激真皮层的胶原再生，延缓皮肤衰老；衰老进一步加深，就会改变皮肤形态，比如皮肤松弛、下垂等，针对这类情况，可以采用热玛吉、热拉提、注射肉毒杆菌以及实施拉皮手术等进行改善。

每个年龄段的皮肤抗衰需求都不同，而且根据个人皮肤的状况，适合的医美项目也不尽相同。

“医美抗衰不是单一的头痛医头、脚痛医脚，是一个根据从深层到表层衰老演变的综合性治疗过程。”李钢建议，大家可以针对自己主要想解决的问题与医生进行沟通，由专业的医生根据求美者个人情况进行综合分析后，为每位求美者个性化定制皮肤抗衰方案。

李钢提醒，大家千万不要看哪个医美项目火就盲目跟风，而且一定要选择专业的机构和医生，这也是选择医美产品、项目的重要前提。