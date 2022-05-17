北京新增43例本土确诊病例和9例本土无症状感染者

中新网5月17日电 据北京市卫健委官方微信消息，5月16日0时至24时，北京新增43例本土确诊病例(含1例5月13日、7例5月15日诊断的无症状感染者转确诊病例)和9例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院57例。

本土确诊病例

确诊病例1：现住丰台区靛厂锦园小区。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例2、29：现住丰台区靛厂绣园小区。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例3、30：现住丰台区碾子坟村。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住丰台区民岳家园小区。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例5、6、27：现住丰台区建邦枫景小区。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例7：现住朝阳区松榆南路36号朗丽兹酒店。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例8：现住朝阳区南新园小区。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例9：现住朝阳区周家庄中路20号院。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例10：现住朝阳区垂杨柳西里。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例11：现住海淀区安河公寓。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例12：现住海淀区南平庄。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例13、34：现住门头沟区西长安壹号。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例14：现住房山区天合嘉园小区。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例15：现住房山区世茂维拉小区。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例16至19：现住房山区苏庄三里。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例20、21：现住房山区祖村。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例22：现住海淀区定慧福里北区。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例23：现住海淀区四拨子村。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例24：现住海淀区董四墓16号。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例25、26：现住朝阳区双龙南里。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例28：现住丰台区丰台路口。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例31：现住大兴区明春西园。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例32：现住房山区大紫草坞村。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例33：现住西城区小酱坊胡同。5月16日诊断为确诊病例。

确诊病例35：现住房山区石楼村。5月16日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者

无症状感染者1：现住朝阳区十里堡北区。5月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住朝阳区南新园小区。5月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住朝阳区农光东里。5月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住朝阳区松榆南路36号朗丽兹酒店。5月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住丰台区碾子坟村。5月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住房山区格林豪泰酒店大南郊店。5月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7：现住房山区滨水雅园。5月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者8、9：现住丰台区民岳家园小区。5月16日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。