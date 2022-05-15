北京5月14日新增33例本土确诊病例、8例本土无症状感染者

北京5月14日新增33例本土确诊病例、8例本土无症状感染者和1例境外输入无症状感染者 治愈出院55例

5月14日0时至24时，新增33例本土确诊病例（含1例5月9日、1例5月11日、3例5月12日、2例5月13日诊断的无症状感染者转确诊病例）和8例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例和疑似病例，新增1例境外输入无症状感染者。治愈出院55例。

确诊病例1、2、12：现住朝阳区农光东里。5月14日诊断为确诊病例2。

确诊病例3、4、5、13、14、15：现住朝阳区南新园小区。5月14日诊断为确诊病例。

确诊病例6：现住房山区磁家务北街。5月14日诊断为确诊病例。

确诊病例7：现住房山区张庄中里。5月14日诊断为确诊病例。

确诊病例8、25：现住海淀区远洋风景。5月14日诊断为确诊病例。

确诊病例9：现住海淀区皂君东里。5月14日诊断为确诊病例。

确诊病例10：现住海淀区四拨子村。5月14日诊断为确诊病例。

确诊病例11：现住西城区春风小区。5月14日诊断为确诊病例。

确诊病例16：现住房山区燕和园小区。5月14日诊断为确诊病例。

确诊病例17：现住房山区焦庄村。5月14日诊断为确诊病例。

确诊病例18：现住丰台区岳各庄市场。5月14日诊断为确诊病例。

确诊病例19、20：现住丰台区彩虹家园北区。5月14日诊断为确诊病例。

确诊病例21、22：现住海淀区福华鸿源酒店。5月14日诊断为确诊病例。

确诊病例23、24：现住海淀区首钢小区。5月14日诊断为确诊病例。

确诊病例26：现住西城区双旗杆东里小区。5月14日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住朝阳区双龙南里。5月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2、8：现住海淀区福华鸿源酒店。5月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住海淀区安宁佳园。5月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住西城区新街口外大街6号院。5月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住房山区焦庄村。5月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住丰台区岳各庄大队。5月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7：现住丰台区岳各庄市场。5月14日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。