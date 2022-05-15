这个春天格外冷？京津冀气温波动幅度为历史同期第二大

据国家气候中心消息，今年在拉尼娜背景下，4月以来有6次冷空气频繁影响我国，致多地发生极端降温事件。纵使4月以来我国平均气温为1961年以来历史同期第六高，但由于气温起伏程度大，特别是京津冀地区多次都是降温的中心区域，气温波动幅度为1961年以来同期第二大，冷暖起伏特征尤为突出，给人感觉这个春天格外“冷”。

一、今年4月以来我国气温起伏频繁 京津冀冷暖起伏尤为明显

2022年4月以来，全国平均气温13.2℃，较常年同期偏高0.8℃，为1961年以来历史同期第六高，与全球变暖趋势一致。4月气温起伏频繁，经历3次暖冷的明显波动。3月31日至4月2日全国平均气温偏低，4月3—14日偏高，15—19日偏低，20—26日再度偏高，4月27日至5月2日偏低，5月3—10日偏高。全国平均最高气温的逐日变化特征与平均气温基本一致，反映了3次冷暖波动，但最高气温的波动幅度更大。

4月以来，京津冀地区平均气温为15.5℃，较常年同期偏高0.5℃；该时段内，日平均气温最低值(8.5℃，4月1日)与最高值(23.9℃，5月4日)相差15.4℃；平均气温的标准差(偏离平均状况的程度)为4.5℃，较常年同期(3.0℃)偏大1.5℃，为1961年以来第二大，仅次于1965年的4.7℃，表明气温变化幅度大；京津冀地区平均最高气温的标准差为5.6℃，也为1961年以来同期第二大。

4月以来，全国共有44个国家气象站发生极端日降温事件，其中河北卢龙(12.1℃)日降温幅度破历史极值；91个国家气象站日最低气温突破月极小值，其中74站发生在5月上旬。此外，全国共有15个国家气象站日最高气温突破月极大值，5月上旬陕西佛坪(38.1℃)、宁夏灵武(36.2℃)、甘肃兰州(35.3℃)等7站日最高气温破春季极大值。

二、冷空气活动频繁 影响范围广

春季处于大气环流调整期，冷暖空气活动频繁，是气温乍暖还寒和冷暖骤变的季节。今年春季以来，已有11次冷空气影响我国，其中有4次达到寒潮等级。尤其是4月以来，共有6次冷空气过程影响我国，其中4月下旬以来连续3次冷空气活动均达到寒潮标准(4月22—23日、4月27—30日和5月6—8日)，在2周时间内历经3次寒潮过程实属罕见。冷空气过程及寒潮过程数较常年同期偏多1.9和2.2次，分别为1961年以来并列第3多和第2多(1969年寒潮过程最多为4次)。

今年4月27—30日，受全国型寒潮过程影响，新疆南部、内蒙古东北部和中部部分地区、宁夏东部、陕西北部、辽宁东部和南部、河北南部、河南北部等地降温幅度普遍有12～16℃，局地达16℃以上。

5月6—8日，受寒潮过程影响，东北、华北以及内蒙古中部、山东北部等地降温幅度有8～14℃，东北中部以及辽宁西部、河北东北部、内蒙古中东部等地超过14℃。全国过程降温幅度超过8℃的国土面积达160.4万平方公里。

三、我国中东部冷暖起伏大的主要原因

近期我国中东部冷暖起伏大并不是汤加火山影响下的全球平均气温偏低的特征，而主要是受到大气环流阶段性波动和热带海温异常的影响。

一是4月以来多次冷空气(寒潮)过程频繁，尤其是4月下旬以来连续3次寒潮过程。在春末夏初季节，中东部大部地区降水偏少，在冷空气间歇期回温较快。

二是频繁的冷空气活动与欧亚中高纬西风带环流的阶段性波动大密切相关，乌拉尔山阻塞高压和东亚槽阶段性增强，引发3次寒潮天气过程。

三是拉尼娜事件的持续影响。拉尼娜背景下欧亚中高纬环流经向度大且阶段性波动明显，这为冷空气频繁影响我国提供了有利的气候背景条件。

四、近期天气气候趋势预报预测

根据中央气象台预报，预计未来10天(5月14—23日)，南方大部地区平均气温较常年同期偏低，其中江汉、江淮、江南、华南及河南、贵州等地气温偏低2～4℃，北方大部气温接近常年同期到偏高。23日以后，南方气温将逐步回升。

国家气候中心预计，5月28日至6月11日，除云南、广西西部、海南等地气温较常年同期偏低外，全国其余大部地区气温接近常年同期到偏高，其中内蒙古中西部、辽宁西北部、河北北部、山东、河南东部、江苏北部、安徽北部、新疆北部、西藏等地偏高1～2℃。随着季节进程推进，6月开始要重点关注高温的影响。