72年前同框  而今共赢“硬仗”（抓细抓实各项防疫工作）

图为72年前王漫如（左）、叶鸣（右）与战友奔赴抗美援朝战场前的合影。

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这是一张72年前上海抗美援朝医疗队三位队员的合影，战地无惧，青春激扬。72年后，在上海，照片中两位战友叶鸣和王漫如的抗疫经历令人感佩。

5月14日上午11时许，年已108岁，入院32天的新冠重症患者叶鸣，从上海市浦东医院出院，创下国内新冠肺炎重型转阴出院最高龄纪录。

抗战时期，叶鸣曾以上海市立第三医院（现东方医院前身）手术室麻醉师的身份，为抗日游击队筹措医疗器械、药品等。新中国成立后，他又参加医疗队，奔赴抗美援朝前线。

在这次与新冠病毒的“战斗”中，叶鸣的情况比较复杂，因有脑梗、冠心病等病史，老人长期卧床，比较虚弱，入院时已意识不清。浦东医院组织心内科、老年医学科、呼吸科、中医科等科室专家和护理人员成立团队，及时将老人转至ICU施治。考虑到他已经108岁，经国家督导组专家和中山医院重症医学科主任钟鸣等讨论治疗方案，并根据家属意见，决定不做插管，给予经鼻高流量湿化氧疗，采用俯卧通气，这对护理工作提出了更高要求。在专家组和护理团队悉心治疗护理下，叶鸣老人一天天好转起来。到5月14日，老人达到采样时间超过24小时、连续两次检测结果为阴性的出院标准，顺利出院了。

叶鸣的战友王漫如也经历了一番与新冠病毒“战斗”的过程。

4月23日，94岁的王漫如因感染新冠病毒进入上海临港方舱医院。细心的华山医院值班医生在网上搜索，发现她是立过三等功的志愿军英模。当王漫如康复后，医护人员从室外采来几株鲜花，致以军礼，简朴热烈地欢送她出舱。如今，王漫如老人已经回到疗养院，接受体贴的照顾。当听到叶鸣出院的消息时，王漫如激动地说：“这真的很惊喜！”

这次，两位志愿军老战士在医护人员精心治疗和护理下，又打赢了一场“硬仗”！

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 02 版）