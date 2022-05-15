人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

两位抗美援朝老战士——

72年前同框  而今共赢“硬仗”（抓细抓实各项防疫工作）

季觉苏  张  琪

2022年05月15日05:08 来源：人民网－人民日报

　　图为72年前王漫如（左）、叶鸣（右）与战友奔赴抗美援朝战场前的合影。
　　资料图片

　　这是一张72年前上海抗美援朝医疗队三位队员的合影，战地无惧，青春激扬。72年后，在上海，照片中两位战友叶鸣和王漫如的抗疫经历令人感佩。

　　5月14日上午11时许，年已108岁，入院32天的新冠重症患者叶鸣，从上海市浦东医院出院，创下国内新冠肺炎重型转阴出院最高龄纪录。

　　抗战时期，叶鸣曾以上海市立第三医院（现东方医院前身）手术室麻醉师的身份，为抗日游击队筹措医疗器械、药品等。新中国成立后，他又参加医疗队，奔赴抗美援朝前线。

　　在这次与新冠病毒的“战斗”中，叶鸣的情况比较复杂，因有脑梗、冠心病等病史，老人长期卧床，比较虚弱，入院时已意识不清。浦东医院组织心内科、老年医学科、呼吸科、中医科等科室专家和护理人员成立团队，及时将老人转至ICU施治。考虑到他已经108岁，经国家督导组专家和中山医院重症医学科主任钟鸣等讨论治疗方案，并根据家属意见，决定不做插管，给予经鼻高流量湿化氧疗，采用俯卧通气，这对护理工作提出了更高要求。在专家组和护理团队悉心治疗护理下，叶鸣老人一天天好转起来。到5月14日，老人达到采样时间超过24小时、连续两次检测结果为阴性的出院标准，顺利出院了。

　　叶鸣的战友王漫如也经历了一番与新冠病毒“战斗”的过程。

　　4月23日，94岁的王漫如因感染新冠病毒进入上海临港方舱医院。细心的华山医院值班医生在网上搜索，发现她是立过三等功的志愿军英模。当王漫如康复后，医护人员从室外采来几株鲜花，致以军礼，简朴热烈地欢送她出舱。如今，王漫如老人已经回到疗养院，接受体贴的照顾。当听到叶鸣出院的消息时，王漫如激动地说：“这真的很惊喜！”

　　这次，两位志愿军老战士在医护人员精心治疗和护理下，又打赢了一场“硬仗”！


　　《 人民日报 》（ 2022年05月15日 02 版）
(责编：牛镛、杨光宇)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn